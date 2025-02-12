İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

Nesine 2. Lig 22. ve 23. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Lig 20. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 9 maç belirlendi.

Nesine 2. Lig 22. Hafta

12 Şubat Çarşamba

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Bucaspor 1928 - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)

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Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Batman Petrol Spor A.Ş. - İskenderunspor A.Ş (HT Spor TV)

Nesine 3. Lig 20. Hafta

15 Şubat Cumartesi

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor (HT Spor TV)

Nesine 2. Lig 23. Hafta

16 Şubat Pazar

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 İskenderunspor A.Ş. - Kepez Spor Futbol A.Ş. (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Motolux 68 Aksarayspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü (HT Spor TV)

14.00 Somaspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 20. Hafta

16 Şubat Pazar

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Belediye Kütahyaspor - HG Hospital Kahramanmaraş Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Smart Holding Çayeli - Tire 2021 Futbol Kulübü (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4.Grup

14.00 Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - Denizlispor (HT Spor YouTube)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.