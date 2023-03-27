Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

İşte Abdülkerim Bardakcı gerçekleri

A Milli Takımımızın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna davet edilen Abdülkerim Bardakcı'nın baş ağrısı şikayeti nedeniyle aday kadrodan çıkarılması sonrasında Galatasaray ile maça çıkması gündeme oturdu. Milli Takım teknik heyetinin iki hafta forma giyemeyeceğini söylediği oyuncuya ilaçlı tomografi yapılırken futbol oynamasında herhangi bir sakınca bulunmadığına kanaat getirildi

İşte Abdülkerim Bardakcı gerçekleri

A Milli Takım aday kadrosuna ikinci kez davet alan Abdülkerim Bardakcı, baş ağrısı şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarılırken başarılı savunmacının sağlık durumuna yönelik açıklamalar kafalarda soru işaretlerini beraberinde getirdi.

19 Mart Pazar akşamı A Milli Takım kampına katılan Abdülkerim, baş ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye giderken akşam saatlerinde ağrı kesici tedavisiyle birlikte kampa geri döndü. Pazartesi sabahı baş ağrısının şiddetlenmesi üzerine yeniden hastaneye giden 28 yaşındaki futbolcuya bir kez daha ağrı kesici yapılırken, Abdülkerim'in ağrıları akşam saatlerinde 'dayanılamaz' boyutlara ulaştı.

SALI VE ÇARŞAMBAYI HASTANEDE GEÇİRDİ

Pazartesi akşam saatlerinde yeniden hastaneye giden Abdülkerim'e bu kez yatış verilince 28 yaşındaki savunmacı salı ve çarşamba günlerini hastanede geçirdi. Milli Takım kadrosundan çıkarıldıktan sonra ise Abdülkerim'in durumuyla sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyeti ilgilendi.

PERŞEMBE GÜNÜ TABURCU OLDU

Galatasaray'a döndükten sonra sarı-kırmızılıların sponsor hastanesinde ilgilenilen başarılı savunmacıya ilaçlı tomografi çekildi. Nöroloji uzmanlarının ilgilendiği Abdülkerim'in ağrıları ilerleyen süreçte azalınca perşembe günü taburcu olmasına karar verildi.

FUTBOL OYNAMASINDA SAKINCA GÖRÜLMEDİ

Sponsor hastanenin uzmanlarına göre Abdülkerim'in futbol oynamasında herhangi bir sakınca bulunmamasına kanaat getirilince 28 yaşındaki futbolcu cuma günü Galatasaray idmanına katıldı ve Azerbaycan kadrosuna da dahil edildi.

STEFAN KUNTZ NE DEDİ?

Ermenistan maçı sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Abdülkerim'le ilgili yöneltilen soruyu yanıtlamış ve "Abdülkerim konusu da rahatlıkla açıklığa kavuşacaktır. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık, nöroloji bölümünden iki haftalık tedavi süreci olduğu söylendi. Biz de bu doğrultuda kararımızı verdik" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY KULÜP DOKTORU YENER İNCE: ŞU AN HERHANGİ BİR ŞİKAYETİ YOK

Stefan Kuntz'un açıklamalarının ardından konuya dair bilgiler veren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de şunları söyledi:

"Milli takımda kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz milli takımdan ayrılmak istemedi. Sadece milli takımın sağlık ekibinin verdiği kararla oyuncumuz milli takımdan ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim yaptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik Daha sonrasında milli takım sağlık ekibi, oyuncumuzun milli takımdan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor. Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu"

"Sonra hastanemizde bir gecelik müşahede ve tedavi sonrasında konu ile ilgili uzman nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptılar. Hayati bir tablosunun olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını anladıktan sonra sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Bu tedavi sürecini tamamladıktan sonra bir gün ekstra takip altında tuttuk, müşahede ettik ve idmana çıkmadı. Takip eden günde, dün idmana başladı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce, hocamızın kararıyla da takıma dahil oldu. Şu anda iyi durumda. Herhangi bir şikayeti yok. Bu nedenle de bizimle beraber"

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Romain Saiss'e Nottingham Forest talip!
FUTBOL Saiss'a Ada'dan talip! Rakam...
Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi için planını hazırladı! Ghezzal, Aboubakar ve Cenk... | Beşiktaş haberleri
FUTBOL Güneş'in derbideki üç atlısı!
Jesus, Brezilya ve gerçekler - Fenerbahçe haberleri - Julio Cesar: Jorge Jesus haberleri doğru değil
FUTBOL Jesus, Brezilya ve gerçekler
Galatasaray, Almanya'da harekata başladı! Büyük projeye devreye giriyor... - GS Haberleri
FUTBOL Galatasaray, Almanya'ya açılıyor!
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Ancelotti açıklaması: Ona hayranım
FUTBOL Başkan açıkladı: Ancelotti'ye hayranım
Galatasaray'da Morutan'a İtalya'dan bir teklif daha! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Morutan'a yeni talip!
TFF'den hakem atama kriterinde değişiklik
FUTBOL Hakem atama kriterinde flaş değişiklik
Tottenham teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdı
FUTBOL Tottenham'da Conte dönemi sona erdi!
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan hedeflerini açıkladı
FUTBOL Ertuğrul Doğan hedeflerini açıkladı
Fenerbahçe, Zenit ile iş birliği anlaşması imzaladı
FUTBOL F.Bahçe'den Zenit ile iş birliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.