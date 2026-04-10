İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi faturası!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının tamamlanmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimlerin cezaları açıklandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncular Vaclav Cerny ve Emmanuel Agbadou PFDK'ya sevk edilmişti.

Kurul başkan Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezası, Emmanuel Agbadou'ya 1 milyon TL para cezası ve Vaclav Cerny'e ise 500 bin TL para cezası verdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'a ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.