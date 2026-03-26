Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon İşte 'Delikanlı'nın ilk afişi

        İşte 'Delikanlı'nın ilk afişi

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizi 'Delikanlı'nın ilk afişi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Delikanlı'nın ilk afişi

        Yayınlanan tanıtımıyla büyük merak uyandıran OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisinin ilk afişi yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

        Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Yusuf karakterini gördüğümüz afiş sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Yusuf karakteri için çok titiz bir hazırlık sürecinde olan Mert Ramazan Demir, afişte yer alan pozuyla adeta göz doldurdu. İntikamının peşine düşecek olan Yusuf’un hikayesi izleyicileri derinden etkileyecek.

        İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

        Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

        Dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 'Delikanlı' yakında SHOW TV’de!

        #Delikanlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı