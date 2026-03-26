İşte 'Delikanlı'nın ilk afişi

Yayınlanan tanıtımıyla büyük merak uyandıran OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisinin ilk afişi yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Yusuf karakterini gördüğümüz afiş sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Yusuf karakteri için çok titiz bir hazırlık sürecinde olan Mert Ramazan Demir, afişte yer alan pozuyla adeta göz doldurdu. İntikamının peşine düşecek olan Yusuf’un hikayesi izleyicileri derinden etkileyecek.

İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

