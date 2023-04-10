İşte Doğanşehir'de bayram sonrası yıkılacak bina sayısı!

Şimşek, ilçedeki yapıların büyük oranda hasar gördüğüne değinerek, şunları kaydetti:

"İlçemizde yaklaşık 14 bin yapı stoku vardı ve bunlardan 4 bin 600'ü ağır hasarlı duruma geldi. 1766'sı da yıkık veya acil yıkılacak durumda. Acil yıkılacak ve yıkılan binaların enkaz kaldırma ihalesi yapıldı. Kamu sektörünün desteğiyle, Sivas Belediyemiz, Özel İdaremiz ve Sivas'taki tüm belediyelerin iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları 250 araçla ve günde 1250 seferle devam ediyor. Çok şükür enkazın yüzde 75'i kaldırıldı. İnşallah bayrama kadar da acil yıkılacak ve yıkık olan binaların enkazı şehirden ve ilçenin köylerinden tamamen kaldırılmış olacak. Ağır hasarlı binalar için bayramdan sonra ayrı bir ihale yapılacak ve ihaleyi alan firmalar binaların yıkımına başlayacak."