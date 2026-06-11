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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Süper Lig İşte Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcuları!

        İşte Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcuları!

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğini yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala dev organizasyonda forma giyecek en yaşlı futbolcular da belli oldu. Listede Süper Lig'in eski yıldızları da yer aldı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı 10 futbolcu belli oldu. Dev listede Süper Lig'in eski yıldızları da bulunuyor...

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        10- HERNAN GALINDEZ - Ekvador

        39 yıl 73 gün

        3

        9- YUTO NAGATOMO - Japonya

        39 yıl 272 gün

        4

        8- FERNANDO MUSLERA - Uruguay

        39 yıl 360 gün

        5

        7- VOZINHA - Yeşil Burun Adaları

        40 yıl 8 gün

        6

        6- MANUEL NEUER - Almanya

        40 yıl 76 gün

        7

        5- EDIN DZEKO - Bosna Hersek

        40 yıl 86 gün

        8

        4- LUKA MODRIC - Hırvatistan

        40 yıl 275 gün

        9

        3- GUILLERMO OCHOA - Meksika

        40 yıl 333 gün

        10

        2- CRISTIANO RONALDO - Portekiz

        41 yıl 126 gün

        11

        1- CRAIG GORDON - İskoçya

        43 yıl 162 gün

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