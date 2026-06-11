İşte Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcuları!
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğini yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala dev organizasyonda forma giyecek en yaşlı futbolcular da belli oldu. Listede Süper Lig'in eski yıldızları da yer aldı...
Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:22 Güncelleme:
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı 10 futbolcu belli oldu. Dev listede Süper Lig'in eski yıldızları da bulunuyor...
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10- HERNAN GALINDEZ - Ekvador
39 yıl 73 gün
3
9- YUTO NAGATOMO - Japonya
39 yıl 272 gün
4
8- FERNANDO MUSLERA - Uruguay
39 yıl 360 gün
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7- VOZINHA - Yeşil Burun Adaları
40 yıl 8 gün
6
6- MANUEL NEUER - Almanya
40 yıl 76 gün
7
5- EDIN DZEKO - Bosna Hersek
40 yıl 86 gün
8
4- LUKA MODRIC - Hırvatistan
40 yıl 275 gün
9
3- GUILLERMO OCHOA - Meksika
40 yıl 333 gün