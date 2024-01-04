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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İşte dünyanın en pahalı 11'i - Futbol Haberleri

        İşte dünyanın en pahalı 11'i

        Transfermarkt, Avrupa'nın büyük liglerinde yaptığı güncellemenin ardından dünyanın en değerli 11'i de belli oldu. Kadronun hücumdaki ikilisi değişmedi. Kylian Mbappé ve Erling Haaland, 180 milyon Euro'luk piyasa değerleriyle ileri uçta yerlerini aldılar. İşte dünyanın en değerli 11'i

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 10:02 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:17
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        1

        Mike Maignan - Milan
        45 milyon euro

        2

        Saliba - Arsenal
        75 milyon euro

        3

        Ruben Dias - Manchester City
        80 milyon euro

        4

        Gvardiol - Manchester City
        80 milyon euro

        5

        Declan Rice - Arsenal
        110 milyon Euro

        6

        Rodri - Manchester City
        110 milyon Euro

        7

        Bukayo Saka - Arsenal
        120 milyon Euro

        8

        Vinicius Jr. - Real Madrid
        150 milyon Euro

        9

        Jude Bellingham - Real Madrid
        180 milyon Euro

        10

        Erling Haaland - Manchester City
        180 milyon Euro

        11

        Kylian Mbappe - PSG
        180 milyon Euro

        Toplam kadro değeri: 1,3 milyar Euro

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