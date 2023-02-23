Türk voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Ebrar Karakurt, 2 yıl süren İtalya kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

YENİ DURAĞI LOKOMOTİV KALININGRAD!

Igor Gorgonzola Novara formasıyla İtalya Ligi'ne damgasını vuran 23 yaşındaki milli voleybolcu, yeni sezonda Çizme'de olmayacak. Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; son dönemde kulübüyle sorunlar yaşayan Ebrar Karakurt'un Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.