Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Voleybol Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu! Alacağı ücret dudak uçuklattı - Son dakika spor haberleri
ABONE OL

İşte Ebrar Karakurt'un yeni takımı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt'un İtalya macerası sona eriyor. Son 2 sezondur Igor Gorgonzola Novara forması giyen 23 yaşındaki yıldız isim, gelecek sezon için Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla anlaşmaya vardı.

Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu! Alacağı ücret dudak uçuklattı - Son dakika spor haberleri

Türk voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Ebrar Karakurt, 2 yıl süren İtalya kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

YENİ DURAĞI LOKOMOTİV KALININGRAD!

Igor Gorgonzola Novara formasıyla İtalya Ligi'ne damgasını vuran 23 yaşındaki milli voleybolcu, yeni sezonda Çizme'de olmayacak. Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; son dönemde kulübüyle sorunlar yaşayan Ebrar Karakurt'un Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

YILLIK 800 BİN DOLAR KAZANACAK

Milli yıldızın yeni kulübünde kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt'a yıllık 800 bin dolar ödeyecek.

Novara ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Ebrar, İtalyan ekibinden ayrıldıktan sonra Rus ekibiyle resmi sözleşme imzalayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu!
VOLEYBOL Yeni takımı belli oldu!
LKS Commercecon Lodz - VakıfBank: 0-3 (MAÇ SONUCU)
VOLEYBOL VakıfBank avantajı kaptı
TVF, 8 takımın liglerden çekilme talebini kabul etti
VOLEYBOL TVF, 8 takımın liglerden çekilme talebini kabul etti
Grupa Azoty Chemik: 2 - Fenerbahçe Opet: 3 MAÇ SONUCU
VOLEYBOL Fenerbahçe ilk maçta galip!
VakıfBank, Melissa Vargas'ı istiyor
VOLEYBOL VakıfBank, Melissa Vargas'ı istiyor
Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa’da sahne alacak
VOLEYBOL Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa’da sahne alacak
Fenerbahçe Opet için İtalya'dan Paola Egonu iddiası!
VOLEYBOL F.Bahçe'den Egonu bombası!
VakıfBank, Igor Gorgonzola'ya yenildi
VOLEYBOL VakıfBank İtalya'da yenildi
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi´nde play-off etabına yükseldi
VOLEYBOL Fenerbahçe Opet play-off'ta
Depremde ölen sporcuların isimleri açıklandı! Hangi sporcular depremde vefat etti? - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Deprem spor camiasını da derinden sarstı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.