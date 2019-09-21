İşte Falcao'nun son durumu!

Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı Club Brugge maçının ardından Süper Lig’de çıkacağı Yeni Malatya deplasmanına hazırlanan Galatasaray’da 2 gündür takımla birlikte antrenmanlara çıkmayan Radamel Falcao, taraftarları endişelendirmişti. Ancak Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in edindiği bilgiye göre Kolombiyalı yıldızın korkulacak bir şeyinin olmadığı ortaya çıktı.

Club Brugge maçının hemen ardından önceki gün rejenerasyon (yenileme) çalışmasını salonda gerçekleştiren Falcao, dünkü idmanı da içerde tamamladı. Kendisi için hazırlanan program dahilinde kuvvet çalışması yapan Kolombiyalı golcünün, Yeni Malatya maçında oynamasına engel bir durum olmadığı bildirildi. Yalnızca Falcao’nun değil, Luyindama, Marcao ve Selçuk İnan’ın da özel programlar dahilinde özel olarak çalıştığı kaydedildi. Yeni Malatya mücadelesi öncesi bugün Florya’da son idmanını gerçekleştirip ardından Malatya’ya gidecek olan Sarı-Kırmızılılar’ın uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba dışında bugün tam kadro takım halinde çalışacağı kaydedildi.