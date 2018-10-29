Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin bedelini Ali Koç daha önce yaptığı açıklamalarda belirtmişti.

Başkan Koç, Hollandalı hocanın tazminatının 1 yıllık maaşı olduğunu belirtirken, PSV'den aldığı maaşın 3 mislinden az olduğunu söylemişti. Genç hoca, Fenerbahçe'de yaptığı sözleşmede 2,5 milyon euro'nun altına imzasını atmıştı.

Fenerbahçe Başkanı, Cocu'nun tazminatının 7,5 milyon euro olduğu iddialarının üzerine, "Comolli ve Cocu'nun alacağı ücretleri açıklayacaktım. Sözleşmede bazı gizlilikler var ama. Cocu'nun 7.5 milyon euro tazminat alacağı haberi tamamen yalan. Cocu'nun maaşını söyleyemediğim için tazminatını da söyleyemiyorum. Tazminatı, 12 aylık maaşıdır. PSV'den aldığı maaşın 3 misli bile değildir. Diğer kurumlara göre daha kapalı bir kutuyuz. O yüzden biraz daha sınırlı cevaplar verebiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AYNI ANDA 4 TEKNİK DİREKTÖRE PARA VERİLECEK

Fenerbahçe şu anda eski teknik direktörler Aykut Kocaman ve Vitor Pereira'ya tazminat ödemesi yapılmaya devam edilirken, Cocu ile birlikte bu rakam 3'e çıkacak. Sarı-lacivertlilerde yeni gelecek teknik adam ile birlikte aynı anda 4 teknik direktöre ödeme yapılmış olacak.

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