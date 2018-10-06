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7 - Ali Koç'un bu ay başında kulüp dergisine yazdığı yazıda kullandığı "Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız." ifadelerinin de kadro dışı kararlarının sinyalleri olduğu öne sürüldü. Bu sözlerden kısa süre sonra kadro dışı kararının gelmesi Ali Koç'un böyle bir hazırlığı olduğu şekline yorumlandı.