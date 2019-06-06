Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına teknik direktör Fatih Terim'in de raporları doğrultusunda devam ediyor. UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasında sattığı kadar alabilecek olan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan oyunculara da yönelirken adı Fenerbahçe'yle de anılan Yacine Brahimi için kontak kurdu.

Sarı-kırmızılı idareciler, 5 milyon Euro imza parası, 4 milyon Euro garanti ücretle 4 yıllık sözleşme isteyen Brahimi'nin taleplerini yüksek buldu. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Brahimi, vatandaşı Sofiane Feghouli'den daha az ücrete imza atmak istemiyor.

Porto'yla olan sözleşmesi sona eren ve Avrupa'nın birçok kulübünden teklifler alan Cezayirli futbolcunun menajeri, Brahimi için yılda 4-4,5 milyon Euro arası bir yıllık ücret ve Feghouli için ödenen bonservis bedeli ayarında bir imza ücreti alıyor.

Brahimi için yapılan görüşmelerde fiyat soran sarı-kırmızılı idarecilerin bu transferde şimdilik beklemeye geçtiği, indirim yapılması halinde ise görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.