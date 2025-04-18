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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR hakemi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig 32. haftasında oynanacak Galatasaray - Bodrum FK maçının VAR hakemi, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 12:09 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:09
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Sipay Bodrum FK, bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen üstlenecek. Derbinin 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

        Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt oturacak. Schmidt'e AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek.

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