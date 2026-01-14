Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Basketbol İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (12–18 Ocak 2026) - Basketbol Haberleri

        İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (12–18 Ocak 2026)

        HT Spor, 12–18 Ocak haftasında kadın ve erkek basketbol liglerinde oynanacak önemli karşılaşmaları canlı yayınla sporseverlerle buluşturuyor. İşte HT Spor'da yayınlanacak haftanın maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 12:09 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:09
        İşte HT Spor'daki haftanın canlı maçları!
        Basketbolseverler, HT Spor ekranlarında yayınlanacak birbirinden önemli karşılaşmalarla dopdolu bir hafta geçirecek. Kadınlar ve erkekler liglerinde heyecan yaratacak mücadeleler oynanacak.

        Haftanın açılış maçı 12 Ocak’ta oynanırken, 17 ve 18 Ocak’ta kritik karşılaşmalar basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

        İşte HT Spor’da yayınlanacak haftanın basketbol programı:

        12 Ocak 2026 Pazartesi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 90 - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 88

        17 Ocak 2026 Cumartesi | 16.00

        Nesibe Aydın – Galatasaray Çağdaş Faktoring

        17 Ocak 2026 Cumartesi | 18.30

        Turgutlu Belediyespor – Mersin Gençlerbirliği

        18 Ocak 2026 Pazar | 14.00

        Emlak Konut – BOTAŞ

        Basketbol heyecanını kaçırmak istemeyen sporseverler, bu hafta da HT Spor ekranlarında buluşacak.

        HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

