İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (12–18 Ocak 2026)
HT Spor, 12–18 Ocak haftasında kadın ve erkek basketbol liglerinde oynanacak önemli karşılaşmaları canlı yayınla sporseverlerle buluşturuyor. İşte HT Spor'da yayınlanacak haftanın maçları...
Basketbolseverler, HT Spor ekranlarında yayınlanacak birbirinden önemli karşılaşmalarla dopdolu bir hafta geçirecek. Kadınlar ve erkekler liglerinde heyecan yaratacak mücadeleler oynanacak.
Haftanın açılış maçı 12 Ocak’ta oynanırken, 17 ve 18 Ocak’ta kritik karşılaşmalar basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.
İşte HT Spor’da yayınlanacak haftanın basketbol programı:
12 Ocak 2026 Pazartesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 90 - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 88
17 Ocak 2026 Cumartesi | 16.00
Nesibe Aydın – Galatasaray Çağdaş Faktoring
17 Ocak 2026 Cumartesi | 18.30
Turgutlu Belediyespor – Mersin Gençlerbirliği
18 Ocak 2026 Pazar | 14.00
Emlak Konut – BOTAŞ
Basketbol heyecanını kaçırmak istemeyen sporseverler, bu hafta da HT Spor ekranlarında buluşacak.
HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+