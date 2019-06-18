Apple’ın geçen yıl çıkardığı yeni iPhone modellerini (iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR) ekran boyutları da dahil olmak üzere pek çok özelliğini önceden doğru tahmin eden ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, 5G destekli iPhone modelleri için tarih verdi. Buna göre 5G’li iPhone 2020 yılında çıkacak. Apple’ın 2020 yılında 3 yeni iPhone modeli tanıtacak. Bu modellerin ikisi 5G desteğiyle, diğer modeli ise LTE ile gelecek.

Analiste göre Qualcomm, 2020’de Apple’ın 5G tedarikçisi olacak. iPhone'un 5.4 inç ve 6.7 inç boyutlarındaki yeni modellerinin 5G özelliğine sahip olması beklenirken, 2020’de çıkacak olan 6.1 inçlik iPhone ise yine LTE/4G ile gelecek.

2020 yılında çıkacak olan yeni iPhone modelleri aynı zamanda 3D derinlik algılama kapasitesine sahip arka kamera barındıracak. Kuo’nun analizine göre Apple’ın iPhone satışları 2019 yılında 188 milyon ile 192 milyon aralığında gerçekleşecek.

‘iPHONE 5G ,SATIŞLARI 200 MİLYONA ÇIKARACAK’

iPhone 5G’nin piyasaya çıkacağı 2020 yılında ise Apple’ın toplam akıllı telefon satış adedi 195 milyon ile 200 milyon aralığında olacak.

Ming-Chi Kuo’ya göre Apple’ın bu yılın eylül ayında tanıtıp, sonbaharda satışa sunması beklenen 2019 model yeni iPhone’larda, diğer bir adlandırmayla iPhone 11, ise 5G desteği olmayacak.

Apple’ın Intel işlemcilerini kullanacağı 2019’da çıkacak olan iPhone’lar, 3 farklı modelden oluşacak. Bunlardan 6.5 inç ve 5.8 inçlik büyüklüğe sahip olanlarda OLED, 6.1 inçlik olan model ise LCD ekran ile üretilecek.

Hatırlanacağı üzere geçen aylarda ABD'den 5G’li iPhone’ların kaderini değiştirecek iki açıklama ardı ardına yapılmıştı. Apple ve Qualcomm, karşılıklı olarak açtıkları tüm davaları sonlandırma kararı alırken, bu açıklamanın hemen ardından Intel ise 5G modem çalışmalarını sonlandırdığını duyurmuştu.