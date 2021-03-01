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İşte İstanbul'da kısıtlama kuralları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz" ifadelerini kullanırken, gözler magakent İstanbul'daki uygulamalara çevrildi. Erdoğan'ın "İlleri mavi-sarı-turuncu-kırmızı diye sınıflandırdık. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek" açıklamaları sonrası, turuncu renkle gösterilen "yüksek risk" grubunda olan İstanbul'da hafta sonu yasağı bir süre daha pazar günü devam edecek. Restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler İstanbul'da sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecek.

İşte İstanbul'da kısıtlama kuralları!
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre 81 ilin sınıflandırılarak renklere ayrıldığını söyleyen Erdoğan, "İller Her hafta risk durumuna göre değerlendirilecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurumuzu yeni düzenlemeler girecektir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI PAZAR GÜNLERİ DEVAM EDECEK

Erdoğan, tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verileceğini duyururken, turuncu renkle gösterilen "yüksek risk" grubunda olan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Tüm illerde olduğu gibi İstanbul'da da akşam 21 sabah 05 arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler İstanbul'da sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecek.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacak.

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