İşte Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden görüntüler!
Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni inşa edilen Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın mensuplarına tanıtıldı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni inşa edilen Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın mensuplarına tanıtıldı.
Yapılan gezide futbolcuların konakladığı odalar, antrenman, çalışma ve dinlenme alanları, fitness salonu ve soyunma odası tanıtıldı.
Antrenman sahaları
Antrenman sahaları
Antrenman sahaları
Soyunma odası
Okan Buruk'un odası
Antrenman sahaları
Antrenman sahaları
Sauna
Fizyoterapi salonu
Mauro Icardi'nin odası
Gym salonu
Sinema salonu
Gym salonu