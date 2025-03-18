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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden görüntüler! - Galatasaray Haberleri

        İşte Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden görüntüler!

        Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni inşa edilen Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın mensuplarına tanıtıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:37
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        Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni inşa edilen Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın mensuplarına tanıtıldı.

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        Yapılan gezide futbolcuların konakladığı odalar, antrenman, çalışma ve dinlenme alanları, fitness salonu ve soyunma odası tanıtıldı.

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        Antrenman sahaları

        4

        Antrenman sahaları

        5

        Antrenman sahaları

        6

        Soyunma odası

        7

        Okan Buruk'un odası

        8

        Antrenman sahaları

        9

        Antrenman sahaları

        10

        Sauna

        11

        Fizyoterapi salonu

        12

        Mauro Icardi'nin odası

        13

        Gym salonu

        14

        Sinema salonu

        15

        Gym salonu

        16

        Ortak alan

        17

        Havuz

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