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Başta KOBİ'ler olmak üzere birçok kesimin bilgi edinmesine ve gelişmesine yönelik 2009 yılından bu yana www.istekobi.com.tr adresi üzerinden kullanıcılarına güncel haber, makale, uzman görüşleri, sektör raporları ve video içerikleri sunan 'İŞ’te KOBİ' internet sitesinin yenilendiği bildirildi.

Ziyaretçilerine daha iyi hizmet sunabilmek için yenilendiği belirtilen sitenin, KOBİ'lerin yanı sıra girişimci, çiftçi, esnaf gibi hemen hemen her gruba hitap edebileceği kaydedildi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yenilenen İŞ’te KOBİ internet sitesi ile firmaların işlerini büyütebilmelerine yönelik finansal olmayan ihtiyaçlarını karşılayabilmek, sorularına cevap olabilmek için adım attıklarını belirtti.

Günümüzün rekabetçi koşullarında iş kurmanın ve geliştirmenin zor ve özen isteyen bir süreç olduğuna dikkat çeken Şimşek, 'İŞ’te KOBİ' ile tüm firmaların etkin kaynaklara ve pratik çözümlere tek bir yerden ulaşabilmelerine olanak sağladıklarını vurguladı.

Segmentlere göre kategorilere ayrılarak yenilenen İŞ’te KOBİ'nin, kullanıcıların bilgi edinimi ve gelişiminin yanı sıra eğitimine de katkı sağlayan bir rol üstlenmeyi hedeflediği kaydedildi.