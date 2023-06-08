Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İşte kurun yükselişinden en çok kazanacak olan borsa şirketleri

İlk tur Cumhurbaşkanlığı seçim gününden bu yana yüzde 17,6 ve dün sadece bir günde yüzde 7,5 yükselen döviz kuru gözleri Borsa İstanbul'da ihracat yapan dolayısıyla döviz geliri olan şirketlere çevirdi. 2023 ilk çeyrek bilançolarına göre toplam gelirleri içinde döviz girdisi en yüksek şirket yurtdışı bilet satışları dolayısıyla THY oldu. İkinci otomotiv devi Ford üçüncü ise Ulusoy Un. Borsanın en büyük 100 şirketi dışında da toplam gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan kazanan Casa Emtia, Elite Natural ve Frigo Pak Gıda gibi şirketler bulunuyor. Arçelik'in Romanya fabrikası hesaba katıldığında ihracat oranı yüzde 80'i geçiyor. Yurtdışında üretip yine orada sattığı için listede bulunmayan Kordsa'nın gelirlerinden yüzde 80'i dolar yüzde 20'si Euro.

İşte kurun yükselişinden en çok kazanacak olan borsa şirketleri

Borsa İstanbul'da seçimden önce başlayan iyimserlik dün de sürdü. Borsa İstanbul 100 Endeksi ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başladığı hareket ile kısa sürede yüzde 25 yükselerek 4 bin 400 puandan 5 bin 560 puanın üstüne çıkmayı başardı. Ancak dün piyasalarda önemli bir hareket daha dikkat çekti. Seçim öncesi baskılandığı söylenen döviz kuru dün önemli bir sıçrama yaptı ve Türk Lirası dolara karşı yüzde 7,5 değer yitirdi. İlk tur Cumhurbaşkanlığı seçimi gününden bu yana yüzde 17,6 yükselen döviz kuru gözleri Borsa İstanbul'da ihracat yapan dolayısıyla döviz geliri olan şirketlere çevirdi. 2022 yılının önemli bir kısmında yatay seyreden kur nedeniyle ihracatçı şirketler zorlandı buna karşın iç pazarda güçlü olan şirketler daha iyi finansal performans sergiledi. Şimdi ise sıra ihracatçılarda. Ancak uzmanlar kurdaki artışın bilançolara yansımasının 3-6 ay sürebileceğini belirterek hem iç piyasada sattığı ürünlerin fiyat elastikiyeti düşük hem de ihracat yapan firmalara odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

ARÇELİK'İN ROMANYA FABRİKASI DA VAR

Şimdi bakalım hangi şirketler kurdaki yükselişten kazanıp bunu önümüzdeki dönem bilançolarına yansıtabilecek. 2023 ilk çeyrek bilançolarına göre toplam gelirleri içinde ihracat payı veya döviz girdisi en yüksek şirket yurtdışı bilet satışları dolayısıyla Türk Hava Yolları oldu. İkinci otomotiv devi Ford'un cirosunun yüzde yüzde 75'i ihracattan geliyor. Yani döviz kazancı bu kadar. Üçüncü ise Ulusoy Un.

Alarko Holding ve Coca Cola İçecek'in gelirlerinin yüzde 60'ından fazlası döviz bazlı. TAV Havalimanları, Yayla Gıda da kurun yükselişi nedeniyle gelirini önemli oranda yükseltecek şirketler arasında. Arçelik'in Romanya fabrikası hesaba katıldığında ihracat oranı yüzde 80'i geçiyor. Yurtdışında üretip yine orada sattığı için listede bulunmayan Kordsa'nın gelirlerinden yüzde 80'i dolar yüzde 20'si Euro.

İHRACAT ÇOK ORANI YÜKSEK KÜÇÜKLER

Havayolu, otomotiv, beyaz eşya ve gıda şirketleri dışında çimento şirketlerinden Çimsa 'da üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını ihraç ediyor.

Borsanın en büyük 100 şirketi dışında da toplam gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan kazanan Casa Emtia, Elite Natural ve Frigo Pak Gıda gibi şirketler bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Şimşek'ten 'kurala dayalı politika' taahhüdü
İŞ-YAŞAM 'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'
Borsanın getirisi döviz ile yarışır mı?
İŞ-YAŞAM Bu seviyeden döviz mi borsa mı?
AB 2024 taslak bütçesini açıkladı
İŞ-YAŞAM AB 2024 taslak bütçesini açıkladı
Şişecam'dan teknoloji şirketi ICRON'a yatırım hamlesi
İŞ-YAŞAM Şişecam'dan ICRON'a yatırım hamlesi
Aras Kargo Azerbaycan’da şirket satın aldı
İŞ-YAŞAM Aras Kargo Azerbaycan’da şirket satın aldı
AK Parti'den son dakika asgari ücret ve memur maaşı açıklaması! 2023 Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAM AK Parti'den asgari ücret ve memur maaşı açıklaması
İhracatın yüzde 57'si deniz yoluyla yapıldı
İŞ-YAŞAM İhracatın yüzde 57'si deniz yoluyla yapıldı
Limak Şirketler Grubu’nun yeni Yönetim Kurulu Danışmanı Volkan Bozkır oldu
İŞ-YAŞAM Limak Şirketler Grubu'nda üst düzey değişim
TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu'ndan sanayiye özel rapor
İŞ-YAŞAM TÜSİAD'dan 'sanayiye öneri' raporu
Çin'in ihracat ve ithalatı geriledi
İŞ-YAŞAM Çin'in ihracat ve ithalatı geriledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.