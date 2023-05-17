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İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

Aynı tür dizi ve filmleri izlemekten sıkıldıysanız, BBC'nin Mayıs ayı için seçtiği en iyi 10 diziye göz atabilirsiniz. Arnold Schwarzenegger'den Oscar Ödüllü Micheelle Yeoh'un yer aldığı liste en iddialı dizileri bir araya getiriyor.

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  • İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi! BBC'ye göre Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

    1. AMERICAN BORN CHINESE

    Disney'in Gene Luen Yang'ın 2006 tarihli çizgi romanından uyarlanan fantastik komedi dizisi, bir ergenliğe giriş öyküsünü Çin mitolojisinden öğelerle anlatıyor. Jin Wang (Ben Wang) hem okulda hem de evde zor zamanlar geçirir.

    Ergenliğin dertlerinin üzerine bir de öğretmeni Jin'i Çinli değişim öğrencisi Wei-Chen (Jimmy Liu) ile takılmaya zorlar. Sadece uyum sağlamak isteyen Jin, Çinli bir çocuğun peşinde takılmasından rahatsızlık duyar. Ancak bir süre sonra bu yeni arkdaşının kendisiyle bu kadar barışık olmasından etkileniyor.

     
  • İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi! BBC'ye göre Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

    2. PLATONİC

    Platonic yolları ayrılmış iki eski arkadaşın tekrar bir araya gelmesini konu alan tatlı ve komik bir dizi. Sylvia (Rose Byrne) bir zamanlar en iyi arkadaşı olan Will'in (Seth Rogen) boşanacağını öğreniyor. Uzun yıllardır konuşmadıkları için Sylvia Will ile iletişime geçmek istemiyor, ancak Sylvia'nın kocası Will'i araması için kadını ikna ediyor.

     
  • İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi! BBC'ye göre Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

    3. HİGH DESERT

    High Desert, hayatının büyük bölümünü uyuşturucu satıcısı olarak geçirmiş ve rehabilitasyona girip çıkmış olan Peggy Newman'ın (Patrica Arquette) yaşadığı küçük Kaliforniya çöl kasabasında özel dedektiflik yapmak zorunda kalmasını anlatıyor.

     
  • İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi! BBC'ye göre Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

    4. CİTY ON FİRE

    City on Fire'ın açılış sahnesinde New York, Centrak Park'ta başından vurulmuş bir genç kadın bulunuyor. Ardından birkaç hafta öncesine giden dizi, biraz tuhaf bir genç olan Charlie'yi (Wyatt Oleff), güzel ve havalı Samantha (Chase Sui Wonders) ile tanışmasını terapistine anlatırken devam ediyor.

     
  • İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi! BBC'ye göre Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

    5. CLASS OF 09

    Class of 09, 2009 yılında Quantico'daki eğitim merkezinden mezun olan ve bir arkadaşlarının ölümünün ardından yeniden bir araya gelen bir grup FBI ajanını konu alıyor.

     
  • İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi! BBC'ye göre Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

    6. SİLO

    Silo, roman serisinden uyarlandı. Dünyadaki son 10 bin insan yerin kilometrelerce altına gömülü, kendi kendine yeten çok katlı bir tesiste yaşar. Gezegenin yüzeyi o kadar zehirlidir ki, dışarıya çıkmaya cesaret eden herkes dakikalar içerisine ölür.

     
  • İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi! BBC'ye göre Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

    7. BUPKİS

    Komedyen ve oyuncu Pete Davidson'ın kendisini canlandırdığı yarım saatlik sitcom'da Larry David'in Curb Your Enthusiasm'ından esintiler yer alıyor. Yapımda akıl sağlığı sorunları ve uyuşturucu kullanımı konusunda açık davranan Davidson aynı zamanda aşk hayatıyla da dikkat çekiyor. Komedyen geçmişte Kim Kardashian, Ariana Grande, Kate Beckinsale ve Phoebe Dynevor ile ilişki yaşamıştı.

     
  • İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi! BBC'ye göre Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

    8. QUEEN CHARLOTTE: A BRİDGERTON STORY

    Popüler Netflix dizisi Bridgerton'ın devam niteliğindeki yapım, Kraliçe Charlotte'un hayatını konu alıyor.
  • İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi! BBC'ye göre Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

    9. WHİTE HOUSE PLUMBERS

    Beş bölümden oluşan dizide Justin Theroux ve Woody Harrelson, korumaya çalıştıkları başkanı yanlışıkla deviren talihsiz ikili G Gordon Liddy ve E. Howard Hunt'ı canlandırıyor.

     
  • İşte Mayıs ayının en iyi 10 dizisi! BBC'ye göre Mayıs ayının en iyi 10 dizisi!

    10. FUBAR

    Bir dizide ilk defa başrol olan Arnold Schwarzenegger 65 yalında çetin ceviz bir delikanlıyı canlandırıyor. Antwerp'te kanlı elmasları çalarak bir insan kaçakçısının yerini öğrenen ajan Luke Brunner, CIA için yaptığı son işten sonra artık emekli olmuş ve altın yıllarını, geri kazanmayı umduğu eski karısıyla dünyayı dolaşarak geçirmeyi planlar. Ama işler tahmin ettiği gibi gitmez.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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