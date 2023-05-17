1. AMERICAN BORN CHINESE

Disney'in Gene Luen Yang'ın 2006 tarihli çizgi romanından uyarlanan fantastik komedi dizisi, bir ergenliğe giriş öyküsünü Çin mitolojisinden öğelerle anlatıyor. Jin Wang (Ben Wang) hem okulda hem de evde zor zamanlar geçirir.

Ergenliğin dertlerinin üzerine bir de öğretmeni Jin'i Çinli değişim öğrencisi Wei-Chen (Jimmy Liu) ile takılmaya zorlar. Sadece uyum sağlamak isteyen Jin, Çinli bir çocuğun peşinde takılmasından rahatsızlık duyar. Ancak bir süre sonra bu yeni arkdaşının kendisiyle bu kadar barışık olmasından etkileniyor.