İşte Mehmet Büyükekşi'nin sekiz vaadi!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin gelirlerini artırmak, teknik heyet ve futbolcular için sosyal güvence sağlamak, ve 2. ile 3. Lig maçlarını YouTube'da yayınlamak gibi vaatlerde bulundu. Ayrıca Türkiye Kupası'nın gelirlerini üç kat artırdıklarını ve Dünya Kupası'nda başarı hedeflediklerini belirtti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 8 maddelik vaadlerini sıraladı. İşte Büyükekşi'nin sekiz vaadi:
- Kulüplerin Spor Toto ve iddaa gelirleri artacak.
- Sponsorluk ve yayın gelirleri artmaya devam edecek.
- Teknik heyet ve futbolcuların Bağ-Kur'lu olması için Bakanlık ile görüşme yaptım.
- Kulüp gelirlerini yükseltmeye devam edeceğiz. Seyahat ve konaklama için bir şirketle anlaşacağız.
- Oyuncu uygunluğu kuralını kulüplerimizin görüşlerine göre değerlendireceğiz.