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İşte o an! Beşiktaş tribün lideri böyle öldürüldü!

İstanbul'da Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Tribün lideri Subaşı silahlı saldırıda hayatını kaybederken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

İşte o an! Beşiktaş tribün lideri böyle öldürüldü!
İşte o an! Beşiktaş tribün lideri böyle öldürüldü!
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İHA

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı (45), silahlı saldırıya uğradı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Subaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SİLAHLI SALDIRGAN YAKALANDI

Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Y., alışveriş merkezi çevresinden çok uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Görüntülerde Subaşı’nın kafede arkadaşlarıyla oturduğu sarıda elinde silahla saldırganın geldiği ve Subaşı’na defalarca ateş ettiği, saldırganın ateş ettiği sırada kafedekilerin korku içinde sağa sola kaçtıkları anlar görülüyor.

"BANA ATEŞ ETTİ" İDDİASI

Mustafa Y., ifadesinde, Seyit Subaşı ile tribünde tartıştıklarını, maç sonrası Subaşı'nın kendisine Maçka Parkı'nda silahla bir el ateş ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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