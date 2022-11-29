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İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

Dünya Kupası'nda Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi. Portekiz maçtan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran ise 54. dakikada yaşanan olaydı. Bruno Fernandes'in açtığı ortaya Ronaldo yükseldi ve top ağlarla buluştu. Peki golü Bruno Fernandes mi attı yoksa Ronaldo mu?

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  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    2022 Katar Dünya Kupası H grubunda Portekiz ile Uruguay, karşı karşıya geldi.
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    Karşılaşmayı Portekiz 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Portekiz, puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. 
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    Uruguay ise 1 puanda kaldı ve şansını zora soktu. Uruguay'ın tur için Gana'yı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor.
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    GOLÜ KİM ATTI?

    Portekiz - Uruguay maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk 45 dakikada tempo açısından daha düşük bir karşılaşma oynanırken, ikinci yarıda daha heyecanlı bir mücadele oynandı.
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    Bu karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, 54'üncü dakikada Bruno Fernandes'in ortasına yükselerek topa dokunmaya çalıştı.
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    Gol sonrası Portekizli oyuncular Cristiano Ronaldo'ya doğru koştu. FIFA, önce golü Cristiano Ronaldo'ya yazdı. Golün üzerinden yaklaşık 10 dakika sonra bir düzeltme yapıldı ve bu kez Bruno Fernandes'e yazıldı.
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    Bu durum, futbolseverlerde ayrışma yaratırken, Ronaldo'nun topa dokunup dokunmadığı tartışma konusu oldu.
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    EUSEBIO'YU KIL PAYI KAÇIRDI

    Cristiano Ronaldo, 54. dakikada Bruno Fernandes'in ortasında topa vurmaya çok yaklaşmıştı. İlk etapta gol Ronaldo'ya yazılsa da, sonrasında Bruno Fernandes adına tescillendi. 
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    Dünya Kupası'nda kariyerinde 18 maça çıkan Ronaldo, 8 gol buldu. Portekizli süper yıldız şimdilik ülkenin bir diğer efsanesi, Eusebio'nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını kaçırdı
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    SPOR YORUMCULARI NE DEDİ?

    Ogün Temizkanoğlu: "Ronaldo orda olmasaydı kaleci orda çok rahat alırdı topu. Ronaldo atıyor golü."
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

    Nihat Kahveci: "Ronaldo değmese o kadar sevinmez."
  • İşte o pozisyon: Golü Bruno Fernandes mi Ronaldo mu attı?

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