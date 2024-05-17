İşte Robin van Persie'nin yeni takımı
Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Heerenveen, teknik direktörlüğe bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Robin van Persie'yi getirdi
Giriş: 17.05.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:21
1
Hollanda Eredvisie Ligi'nden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'nin getirildiğini açıkladı.
2
Hollanda Eredvisie Ligi'nden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'nin getirildiğini açıkladı.
3
Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Robin van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.