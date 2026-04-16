İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i! Arda Güler...

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın 11'i de belli oldu. Real Madrid'de forma giyen ve Bayern Münih'e karşı 2 gol atan milli futbolcumuz Arda Güler de haftanın 11'ine seçildi.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 18:38 Güncelleme:
        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en iyileri açıklandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların ardından haftanın 11’i belli oldu.

        Real Madrid'de kariyerini sürdüren ve Bayern Münih'e karşı 2 gol atan milli oyuncumuz Arda Güler de ilk 11'de yer aldı.

        İşte 3-4-3 sistemine göre haftanın 11'i...

        JUAN MUSSO (Atletico Madrid)

        EDUARDO QUARESMA (Sporting)

        DAYOT UPAMECANO (Bayern Münih)

        MARQUINHOS (PSG)

        MARCOS LLORENTE (Atletico Madrid)

        JOSHUA KIMMICH (Bayern Münih)

        MARTIN ZUBIMENDI (Arsenal)

        ARDA GÜLER (Real Madrid)

        MICHAEL OLISE (Bayern Münih)

        OUSMANE DEMBELE (PSG)

        FERRAN TORRES (Barcelona)

