İşte Süper Lig'in en değerli 11'i
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı geride kalırken, performansıyla adından söz ettiren ve piyasa değeri en yüksek olan oyunculardan kurulu ilk 11 netleşti. Ara transfer döneminde harcanan bonservis bedelleri ve oyuncuların maçlarda gerçekleştirmiş olduğu skor katkısıyla birlikte piyasa değerlerinde değişim görüldü. İşte Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i...
Giriş: 05.03.2026 - 20:37 Güncelleme:
1
Uğurcan Çakır - Kaleci (Galatasaray)
15 milyon Euro
2
Wilfried Singo - Stoper (Galatasaray)
25 milyon Euro
3
Jayden Oosterwolde - Stoper (Fenerbahçe)
18 milyon Euro
4
Emmanuel Agbadou - Stoper (Beşiktaş)
18 milyon Euro
5
Matteo Guendouzi - Merkez Orta Saha - (Fenerbahçe)
28 milyon Euro
6
Orkun Kökçü - Merkez Orta Saha - (Beşiktaş)
25 milyon Euro
7
Gabriel Sara - Merkez Orta Saha - (Galatasaray)
22 milyon Euro
8
Barış Alper Yılmaz - Sol Kanat - (Galatasaray)
26 milyon Euro
9
Noa Lang - Sağ Kanat - (Galatasaray)
25 milyon Euro