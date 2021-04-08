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İşte TCDD'nin yapılanmasına ilişkin yasa çalışması

TCDD’nin, yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa çalışmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Yeni yapıda, “holding” modeli yaklaşımı öngörülüyor; bu kapsamda “TCDD AŞ” adlı bir çatı şirket kurulacak

İşte TCDD'nin yapılanmasına ilişkin yasa çalışması

TCDD AŞ’nin altında, “geçiş dönemi” olarak belirlenen süre içinde Altyapı AŞ, Taşımacılık AŞ, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) ve Teknik AŞ şirketleri yer alacak. İzleyen aşamada, “hedef” olarak belirlenen yapı içinde TCDD AŞ bünyesinde 6 şirket faaliyet gösterecek. Altyapı AŞ, TÜRASAŞ, Yolcu AŞ (bu şirkete bağlı Banliyö AŞ),Lojistik AŞ, Teknik AŞ ve Hizmetler AŞ. Söz konusu yapılandırmaya ilişkin mevzuat çalışmasının bu yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. Teklif, yıl sonuna dek yasalaşacak; 2022 yılının ilk yarısında da ilgili şirketler kurulacak. TCDD, yeni yapısına kavuşacak; KİT statüsünden çıkacak, Türk Ticaret Yasası hükümlerine tabi bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecek.

ŞİRKETLER İÇİN MUAFİYETLER

Çalışmada, TCDD AŞ bünyesinde faaliyet gösterecek şirketler için bazı muafiyetler de ön görülüyor. İşte o muafiyetler:
-Sayıştay denetimi,
-Gelir ve Kurumlar vergisi,
-Devlet İhale Yasası,
-Harcırah Yasası.

TCDD ÇALIŞANLARI

Çalışmada, personel rejimi de yer alıyor. TCDD AŞ bünyesindeki şirketlerde, “tek tip” olarak ifade personel rejimine geçilmesi hedefleniyor. Personelin bir bölümünün de teşviklerle emekli olması gündeme gelebilecek. Bazılarının da başka bir kamu kurumuna geçişi ya da nakli söz konusu olabilecek. Çalışmaya göre, personel rejimi değişiklik süreci 2025 yılının ortasında tamamlanacak.

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