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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Ferencvaros'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu galibiyete rağmen grubunu 3. sırada tamamladı. Avrupa Ligi'ne veda eden bordo-mavililer yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri ise belli oldu. İşte detaylar...

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  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Ferencvaros'u ağırlarken, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti. 
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Bakasetas'ın golüyle kazanan bordo-mavililer, bu sonuçla grubu 9 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Avrupa Ligi'nden elenen Fırtına, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. 
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    LECH POZNAN (Polonya)
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    PARTIZAN (Sırbistan)
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    BASEL (İsviçre)
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    DNIPRO-1 (Ukrayna)
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    GENT (Belçika)
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    ANDERLECHT (Belçika)
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    CLUJ (Romanya)
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    FIORENTINA (İtalya)
  • İşte Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    RAKİP 7 KASIM'DA BELLİ OLACAK

    Trabzonspor, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak. Konferans Ligi'nde play-off turu karşılaşmaları 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak. Play-off turu kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü çekilecek.

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