Twitter ve Telegram, Türk kripto para kullanıcıları için iki ana araştırma yolu (sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 79 oranında) olarak kullanılıyor. Her iki platform da topluluğun düşüncelerini paylaşmasını, proje ekibi ve diğer kripto para birimi katılımcılarıyla etkileşime girmesini sağlıyor. Kripto ile ilgili bilgiler bu platformlarda çok daha hızlı yayılıyor. Ancak taraflı haberler ve düpedüz yanlış bilgiler gibi güvenilmez bilgilerin mevcut olma potansiyeli bu alanda önemi bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.