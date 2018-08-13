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İşte Türkiye'nin 2018 e-ticaret trendleri

Farklı dijital pazarlama araçlarını tek bir noktada toplayarak dikkat çeken SEMrush, Türkiye'nin 2018 yılındaki e-ticaret trendlerini içeren bir rapor yayımladı. Buna göre e-ticaretin en cimrisi müzik, kitap ve çiçek sektörleri, reklam harcamasına göre en cömerti ise giyim sektörü oldu. Online giyim mağazaları 50 bin doları bulan reklam harcamasını gözden çıkarıyor. İşte rapordan detaylar...

13.08.2018 - 10:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

SEMrush’ın Yıllık E-ticaret 2018 Trendleri Raporu’na göre e-ticaret sitelerinin yarısı reklamlara yıllık 1000 Dolar veya daha az yatırım yapıyor. Müzik, kitap ve çiçek en tutumlu sektörler olurken, giyim reklamlara en fazla yatırım yapan sektör konumunda. Online giyim mağazaları, 50 bin doları bulan reklam harcamasını gözden çıkarıyor. Türkiye’deki e-ticaret siteleri ise reklamlarında en çok “alışveriş” ve “bedava kargo” ifadelerini kullanıyor. “Yüzde 50 indirim” ise Türkiye’deki indirim kampanyalarının en popüler kelimesi oldu.

‘SEMrush Yıllık E-Ticaret Araştırma’sını basın toplantısıyla açıklayan SEMrush Global Pazarlama Grubu Müdürü Olga Andrienko ve SEMrush  Türkiye ve Körfez Arap ülkeleri Kurumsal İletişim Müdürü Adam Zeidan, Türkiye’de dijital pazarlama alanındaki gelişmeleri de değerlendirdi.

Tüm ülkelerde hassas nokta: “Ücretsiz teslimat”

Olga Andrienko, dijital pazarlama profesyonellerinin hangi noktada olduklarını daha iyi görmelerine, pazarlama stratejisi ve bütçe gibi kritik konularda daha bilinçli kararlar almalarına destek olmak amacıyla bu raporun hazırlandığını söyledi.

Andrienko, otomotiv, giyim, seyahat, elektronik gibi 13 kritik sektörün e-ticaret sitelerinin mercek altına alındığını belirterek, şunları söyledi: “ABD, İngiltere ve Türkiye pazarlarında e-ticaret reklamları için en fazla kullanılan anahtar kelimeleri analiz ettik. ‘Ücretsiz kargo, teslimat’ bu ülkelerde en çok kullanılan ifadeler. Türkiye’de ise reklamlarda en sık kullanılan kelime ‘alışveriş’ olurken, bunu ikinci sırada ‘bedava kargo’ takip ediyor. Bu da bize tüketicinin teslimat konusundaki hassasiyetinin tüm pazarlarda aynı olduğunu ve uzun bir süre daha değişmeyeceğini gösteriyor. İndirim konusunda da yüzde 50 en popüler indirim konumunda. Aciliyet hissi yaratarak tüketicilere çağrı yapmak için ise en çok ‘hemen al’ ve ‘bugün’ ifadeleri kullanılıyor.”

Türkiye, dünyanın yakın takibinde

Andrienko, dünya e-ticaret trendlerinin çok hızlı şekilde Türkiye’ye yansıdığına dikkat çekerek, “Genç nüfusu ve yüksek internet kullanımı ile Türkiye, geleceğin en büyük pazarlarından biri haline geliyor. Araştırmada Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle ile benzer sonuçlara sahip olması trendlerin çok yakından takip edildiğini gösteriyor. Bugün 40 milyar TL’lik hacmi olan Türkiye e-ticaret pazarının hızlı bir yükselişe geçeceğini düşünüyoruz” dedi. E-ticaretin sıkı rekabet ortamında, küresel pazarları hedefleyen şirketlerin yeni trendlere hızlı adaptasyonunun hayati olduğunu kaydeden Andrienko, Türkiye’den dünyaya açılan rekabetçi şirketlerinin dijital pazarlamasına destek vermeyi önemsediklerini belirtti.

8 bin e-ticaret sitesi analiz edildi

Özellikle ABD, Almanya, İngiltere gibi gelişmiş e-ticaret pazarlarına odaklanan ve 8 bin e-ticaret sitesinin incelendiği rapor kapsamında web sitesi trafik kaynakları, sıklığı ve türleri, reklamlardan nasıl yararlandıkları, reklamlarındaki duygu kullanımını ve backlink profillerini gösteren veriler toplandı ve analiz edildi.

Müzik, kitap ve çiçek sektörleri en tutumlu sektörler

  • Rapor kapsamında araştırılan e-ticaret sitelerinin yarısı reklamlara yıllık 1.000 Dolar veya daha az yatırım yapıyor.  Müzik, kitap ve çiçek sektörlerinin bu konuda en tutumlu olduğu dikkat çekiyor.
  • Tüm kategoriler içinde giyim reklamlara en fazla yatırım yapan sektör konumunda. Online giyim mağazaları, 50 bin doları bulan reklam harcamasını gözden çıkarıyor.

            Trafiğin yüzde 6,19’u ücretli

  • E-ticaret alanında 5 kritik web sitesi ziyaretçi trafiği kaynağı var. Bunlar: Doğrudan, referans, arama, sosyal ve Google Reklamları. Arama, web sitesi trafiğini sağlayan en önemli kaynak olarak görülürken, doğrudan (direct) ikinci kaynak olarak görülüyor. Bu ikisi tüm trafiğin yüzde 80’ini oluşturuyor.
  • Referans, yani diğer sitelerdeki linkleri kullanarak belli bir sayfaya ulaşanlar, spor ve çiçek hariç, üçüncü sırada yer alıyor. 
  • Tüm trafiğin yüzde 6,19'u ücretli olarak gerçekleşiyor. Payı büyük olmasa da bu trafik e-ticaret sektörü için oldukça önemli.

Mobil dostu reklamlar e-ticaretin gözdesi

  •  E-ticaret siteleri reklamlar için geleneksel medya yerine, mobil dostu HTML display (görüntülü) reklamları tercih ediyor. Bu trend, e-ticaret sektörünün yüzde 70’i için geçerli. Sağlık, çocuk ve müzik kategorilerinde en fazla bu tip reklam görülürken, giyim, mücevher ve gıda gibi sektörler daha geleneksele yöneliyor.
  • Reklam boyutları konusunda e-ticaret sektörü en fazla “leaderboard” (728x90) tercih ediyor. (Tüm reklamların yüzde 44.48’i) Onu “runner up” (300x250) takip ediyor.
  • Google Ürün Listeleme Reklamları (PLA) da önemli bir yatırım aracı… Elektronik ve giyim bu alanda başı çeken iki sektör konumunda.
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