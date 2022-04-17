İşte yabancının en çok konut aldığı 3 il

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Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değiştirilerek, alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek. Konuyu değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Öğüt ayrıca, yabancılara en çok konut satışının olduğu illerin ise İstanbul, Antalya ve Ankara olduğunu söyledi.

2018’de vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedelin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildiğini vurgulayan Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Türkiye’nin gündemi haline gelen konut fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Bu etkiyi anlayabilmek için yabancıya konut satış rakamlarına baktığımızda 2013 yılında 12 bin 181 olan toplam satış 2017’de 22 bin 234’e yükselmiş. 2016 yılındaki düşüşü saymazsak 250 bin dolar değişikliği öncesinde belirli bir yükseliş trendiyle devam ediyormuş satışlar. Yasa değişikliğinin olduğu 2018 ve sonrasına baktığımızda ise 2018’de 39 bin 663, 2019’da 45 bin 483 satış gerçekleşmiş. 2020’de pandamı etkisiyle 40 bin bandına düşen rakam 2021’de rekor kırarak 58 bin 576’ya ulaştı. Bu düzenlemenin etkisini hep birlikte göreceğiz.” dedi.

"2021 YILINDA TÜRKİYE GENELİNDE 1 MİLYON 492 BİN KONUT SATIŞI OLDU"

TÜİK istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2021 yılında yabancılara konut satışının 58 bin 576 olduğunu da sözlerine ekleyen Öğüt, “2021 yılı itibariyle yabancıların satın aldığı konut sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 43,5 yükseldi. Bir artış trendi olduğu görülüyor ancak geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payının yüzde 3,9’uydu.

Konut fiyatlarında ise son 1 yılda ciddi bir artış oldu. Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatlarında son 1 yılda %127, son 2 yılda %206 artış yaşandı. Bu artışın önemli nedenlerinden biri de inşaat maliyetlerindeki artış. TÜİK’in güncel verilerine göre bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %87,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %110,44, işçilik endeksi %41,29 arttı.

YABANCILARA EN ÇOK KONUT SATIŞININ OLDUPU İLLER İSTANBUL, ANTALYA VE ANKARA

Yabancılara en çok konut satışının olduğu iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara. TÜİK’in 2022 Mart güncel satış verilerini değerlendiğimizde yabancılara konut satışının genel satış içindeki payları İstanbul’da %9, Antalya’da %23 Ankara’da ise %3 olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.