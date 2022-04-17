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Haberler Emlak İşte yabancının en çok konut aldığı 3 il
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Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltildi

Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara çıktı. Yabancılara en çok konut satışının olduğu illerin İstanbul, Antalya ve Ankara olduğunu söyleyen Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “2021 yılı itibariyle yabancıların satın aldığı konut sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 43,5 yükseldi. Bir artış trendi olduğu görülüyor ancak geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payının yüzde 3,9’uydu." ifadelerini kullandı

İşte yabancının en çok konut aldığı 3 il
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Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değiştirilerek, alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek. Konuyu değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bir düzenleme yapıldığını açıkladı. Öğüt ayrıca, yabancılara en çok konut satışının olduğu illerin ise İstanbul, Antalya ve Ankara olduğunu söyledi.

2018’de vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedelin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildiğini vurgulayan Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Türkiye’nin gündemi haline gelen konut fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Bu etkiyi anlayabilmek için yabancıya konut satış rakamlarına baktığımızda 2013 yılında 12 bin 181 olan toplam satış 2017’de 22 bin 234’e yükselmiş. 2016 yılındaki düşüşü saymazsak 250 bin dolar değişikliği öncesinde belirli bir yükseliş trendiyle devam ediyormuş satışlar. Yasa değişikliğinin olduğu 2018 ve sonrasına baktığımızda ise 2018’de 39 bin 663, 2019’da 45 bin 483 satış gerçekleşmiş. 2020’de pandamı etkisiyle 40 bin bandına düşen rakam 2021’de rekor kırarak 58 bin 576’ya ulaştı. Bu düzenlemenin etkisini hep birlikte göreceğiz.” dedi.

"2021 YILINDA TÜRKİYE GENELİNDE 1 MİLYON 492 BİN KONUT SATIŞI OLDU"

TÜİK istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2021 yılında yabancılara konut satışının 58 bin 576 olduğunu da sözlerine ekleyen Öğüt, “2021 yılı itibariyle yabancıların satın aldığı konut sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 43,5 yükseldi. Bir artış trendi olduğu görülüyor ancak geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payının yüzde 3,9’uydu.

Konut fiyatlarında ise son 1 yılda ciddi bir artış oldu. Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatlarında son 1 yılda %127, son 2 yılda %206 artış yaşandı. Bu artışın önemli nedenlerinden biri de inşaat maliyetlerindeki artış. TÜİK’in güncel verilerine göre bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %87,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %110,44, işçilik endeksi %41,29 arttı.

YABANCILARA EN ÇOK KONUT SATIŞININ OLDUPU İLLER İSTANBUL, ANTALYA VE ANKARA

Yabancılara en çok konut satışının olduğu iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara. TÜİK’in 2022 Mart güncel satış verilerini değerlendiğimizde yabancılara konut satışının genel satış içindeki payları İstanbul’da %9, Antalya’da %23 Ankara’da ise %3 olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.

YABANCIYA EN ÇOK KONUT SATIŞININ OLDUĞU İLLERDEKİ GAYRİMENKUL DEĞERLERİ

İller

2022 Mart Ayı Yabancıya Konut Satış Adedi

2022 Mart Ayı Toplam Konut Satış Adedi

Yabancıya Satışın Toplam Satış İçindeki Payı

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı-Mart (TL/m2)

Ortalama Satış Fiyatı-Mart (TL)

Yıllık Değer Değişimi

Geri Dönüş Süresi (Yıl)

İstanbul

2 245

23 974

9%

12,102

1.452.250

147,18

17

Antalya

1 434

6 364

23%

9,861

1.232.625

147,83

16

Ankara

347

12 609

3%

5,352

722.520

116,16

17

Mersin

229

3 666

6%

6,172

925.800

158,85

24

Bursa

174

4 918

4%

6,328

854.280

114,15

25

Yalova

159

1 407

11%

6,558

852.540

115,02

22

İzmir

132

8 051

2%

9,448

1.228.240

118,65

20

Samsun

147

2 333

6%

5,992

838.880

120,38

26

Sakarya

135

2 255

6%

5,502

687.750

103,03

21

Trabzon

87

1 126

8%

5,142

822.720

105,68

37

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