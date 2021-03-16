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İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de açıklandı! 2021 İşten Çıkarma Yasağı bitiş tarihi...

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi bir kez daha uzatıldı. Peki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 2021 İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitecek?

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de açıklandı! 2021 İşten Çıkarma Yasağı bitiş tarihi...

İşten Çıkarma Yasağı ile ilgili beklenen açıklamalar geldi. Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi bir kez daha uzatıldı. Peki İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitecek?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 2 ay süre ile daha uzatılmıştı. Bu karar kapsamında 17 Mart tarihinde sona erecek olan İşten çıkarma yasağı iki ay süre daha uzatılmış oldu. Böylelikle İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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