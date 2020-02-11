İstihkam sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

İSTİHKAM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, istihkam şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "istikham" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'istihkam'dır.

İSTİHKAM NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer' anlamına gelen istihkam, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.