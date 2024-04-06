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        Haberler Gündem İstiklal Caddesi'ndeki İsrail protestosuna müdahale

        İstiklal Caddesi'ndeki İsrail protestosuna müdahale

        İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde "Filistin İçin Bin Genç" isimli platformca düzenlenmek istenen İsrail protestosuna polis müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alınırken CHP lideri Özgür Özel tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 20:27 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:27
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        İstiklal Caddesi'ndeki İsrail protestosuna müdahale
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        İsrail ile ticaretin sonlandırılmasını isteyen "Filistin İçin Bin Genç" isimli platform ve destekçileri, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde protesto yürüyüşü düzenlemek istedi.

        Polisin izin vermediği yürüyüşte göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

        ÖZEL: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI

        CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltılara tepki göstererek görüntüleri üzüntüyle takip ettiğini söyledi. Özel, "İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

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