Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirilen istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlanmıştı. Konunun gündeme gelmesi ile birlikte okurlar "İstikşafi ne demek?" sorusunun yanıtı merak etmeye başladı.

İSTİKŞAFİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK),“ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği belirtildi.