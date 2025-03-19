Tokat'ta işçi servisi istinat duvarına çarptı: 21 yaralı
Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 21 kişi yaralandı
Giriş: 19.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:43
Tokat'ta, Adıgüzel Sarı idaresindeki işçi servisi, Tokat Turhal kara yolu Çaylı kavşağında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 20 tekstil işçisi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
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