İsveç mafyası İstanbul'da kapıştı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmada bir kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı. Çatışma nedeninin İsveç mafyasının uyuşturucu hesaplaşması olduğu ortaya çıkmıştı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş: 29.03.2024 - 01:32 Güncelleme: 29.03.2024 - 01:37
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmada bir kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.
Çatışma nedeninin İsveç mafyasının uyuşturucu hesaplaşması olduğu ortaya çıkmıştı.
O anların görüntüleri ortaya çıktı.
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