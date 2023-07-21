Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Dışişleri Bakanlığı saldırıyı lanetledi

        İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Dışişleri Bakanlığı saldırıyı lanetledi

        İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, yeniden bir provokasyon gerçekleştirdi. Momima, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına aldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı lanetledi. Bakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve çağırdı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 02:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsveç'te bir provokasyon daha: Dışişleri'nden kınama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

        Bakan Fidan'dan diplomatik temaslar
        Bakan Fidan'dan diplomatik temaslar

        Bakanlık, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

        Açıklamada, "Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, Stockholm'de 28 Haziran'da bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde 12 Temmuz'da kabul edilen kararla, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların dini nefret olarak tanımlandığı hatırlatıldı.

        REKLAM

        "İsveç'ten, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyindeki yükümlülükleri başta olmak üzere uluslararası sorumlulukları çerçevesinde, İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik bu nefret suçunun önlenmesi için artık caydırıcı tedbirler almasını bekliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Türkiye'nin bu tür saldırıların yaşandığı ülkelerle, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık alanlarında beraber çalışmaya hazır" olduğu mesajı paylaşıldı.

        Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi
        Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi

        İSVEÇ'TE BİR PROVOKASYON DAHA

        İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etti.

        Irak Büyükelçiliği önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını yere atıp üzerine basarak, İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti.

        Kur'an nüshalarına ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın da fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi, daha sonra Irak bayrağını da yaktı.

        Momika, İsveç Parlamentosu önünde de Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten izin istemişti. Polis bunun için şimdiye kadar izin vermedi.

        Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

        REKLAM

        Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

        İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

        Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.

        YÜKSEK YARGI YASAĞI KALDIRMIŞTI

        İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

        Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

        İsveç İdare Mahkemesi ise "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını 4 Nisan'da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

        REKLAM

        Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırmıştı.

        İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONLAR

        Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

        Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

        İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme