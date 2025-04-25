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        İşte geleceğin meslekleri

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nda işverenlere gelecek on yılda ön plana çıkması muhtemelen meslekleri sordu. İşverenlerin öngörüsüne göre yazılım mühendisi, yapay zekâ uzmanı ve e-ticaret uzmanı ilk sıralarda yer aldı. İstihdam artışı ve azalışı beklenen meslekler sıralaması da büyük ölçüde değişti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 25.04.2025 - 07:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 07:17
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        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
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        Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması’nda işletmelerin hangi mesleklerde elemana ihtiyaç duyduğu ve gelecekte hangi mesleklerde eleman ihtiyacı ortaya çıkacağı sorusuna da cevap arandı.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Araştırmada işverenlere gelecek on yılda ön plana çıkması muhtemel mesleklerin neler olabileceği açık uçlu olarak soruldu. Yazılım mühendisi, yapay zekâ uzmanı, e-ticaret uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, yapay zekâ geliştiricisi, dil ve konuşma terapisti, CNC operatörü, iş makinesi operatörü, gıda mühendisi, yapay zekâ operatörü ve yazılım uzmanı meslekleri işverenler tarafından geleceğin meslekleri olarak değerlendirildi.

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        Bunların yanı sıra mobilya ustası, e-ticaret pazarlama elemanı, makineci, vinç operatörü, satış danışmanı, lojistik elemanı, robotik kodlama uzmanı, kaynakçı, makine mühendisi, fizyoterapist, modelist hemşire, sosyal medya uzmanı, inşaat ustası, bilgisayar mühendisi, aşçı, gazaltı kaynakçısı, bilgisayar mühendisi, kalıpçı, mekatronik mühendisi, elektrik mühendisi, maden mühendisi, makineci (dikiş), otomasyoncu, e-ticaret meslek elemanı gibi meslekler de gelecek on yılda öne çıkması beklenen meslekler arasında sayıldı.

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        İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN MESLEK SIRALAMASI DEĞİŞTİ

        İŞKUR, her yıl yaptığı işgücü piyasası araştırmasında istihdam artışı beklenen meslekleri de tespit ediyor. Toplam çalışan sayısı 10 işçi ve üzeri olan işyerlerinde gerçekleştirilen araştırmaya dayanarak yapılan sıralama son 5 yılda büyük ölçüde değişti.

        Önceki 4 yılda istihdam artışı beklenen meslekler sıralamasında ilk 10’a giremeyen temizlik görevlisi 2024 araştırmasında ikinci sıraya yükseldi. Alt sıralarda yer alan silahsız özel güvenlik görevlisi ise ilk sıraya çıktı. Garson ve inşaat işçisi önceki yıllarda olduğu gibi ilk 5 meslek arasında yerini aldı.

        Geçmiş yıllarda istihdam artışı beklenen meslekler arasında tekstil ve giyim sektöründe 3 – 4 meslek ilk 10’da yer alırken, 2024 yılında sadece makineci (dikiş) ve konfeksiyon işçisi listeye girdi.

        2020 yılında yapılan araştırmada istihdam artışında ilk sırada yer alan satış danışmanı / uzmanı 2022 ve 2023 yıllarında ikinci sıraya, 2024’te ise 6’ncı sıraya geriledi. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında istihdam artışı beklenen meslekler arasında ilk sırada yer alan makineci (dikiş), 2024’te 3’üncü sıraya geriledi.

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        HANGİ MESLEKLERDE İSTİHDAM AZALIŞI BEKLENİYOR?

        Çalışan sayısı 10 işçi ve üzeri olan işyerlerinde yapılan araştırmada son 5 yılda istihdam azalışı beklenen mesleklerde de büyük değişiklikler oldu. 2024 yılı araştırmasında istihdam azalışı beklenen meslekler arasında ilk sırayı elektro-mekanik montaj ustası aldı. Bu mesleği gişe operasyonları uzmanı, çelik kaynakçısı, metal işleri seri üretim tezgah işçisi, kablo ağı bantlama elemanı, büro işçisi, endüstriyel ve yapısal çelik konstrüksiyon ustası, elbise imalat işçisi – dikişçi ve döşeme işlerinde çalışan terziler, örgü makinesi işçisi ve tavuk döner ustası izledi.

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