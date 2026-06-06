Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İsviçre Alpleri değil Iğdır

        İsviçre Alpleri değil Iğdır

        Iğdır'da bulunan Gaziler Bucağı, sarp dağları ve yeşil vadileriyle dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 11:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsviçre Alpleri değil Iğdır

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyü, havaların ısınmasıyla birlikte yeşillenen doğası ve coğrafi yapısıyla güzel görüntü oluşturuyor.

        Gaziler, doğal yapısı nedeniyle İsviçre'nin Alp Dağları bölgesindeki köylere benzetiliyor.

        Doğaseverlerin uğrak yeri olan Gaziler, fotoğrafçıların da en sık uğradığı noktalar arasında yer alıyor.

        Aras Dağları'nın eteklerinde, 2 bin rakımın üstündeki doğal kayalıklarıyla bölge, vadiden geçen Gaziler Deresi ve bu derenin canlandırdığı doğasıyla dikkati çekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 1 Nisan 2022 tarihinde balkondan düşerek ağır yaralanan ve uzun süre komada kalan 41 yaşındaki Burçak Şişman, gözlerini açtıktan sonra eşinin kendisini ittiğini iddia etti. Şişman, "Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi" dedi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Yargıtay noktayı koydu... Eşini sen öldürdün!
        Yargıtay noktayı koydu... Eşini sen öldürdün!
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Görkem Duman tutuklandı
        Görkem Duman tutuklandı
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!