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İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı

İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan Tyrannosaurus Rex (T-Rex) cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı.

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  • Son dakika: İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı

    İsviçre basınında yer alan habere göre, Zürih'teki Koller Müzayede Evi tarafından Avrupa'da ilk kez T-Rex cinsi dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarıldı. Yaklaşık 67 milyon yaşındaki dinozor iskeleti, 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

     
  • Son dakika: İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı

    11,6 metre uzunluğunda ve 3,9 metre yüksekliğindeki iskelet, "en muhteşem T-Rex iskeletlerinden biri" olarak tanımlanıyor.
  • Son dakika: İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı

    Koller Müzayede Evi Sözcüsü, ismi açıklanmayan Avrupalı bir özel koleksiyoncu tarafından satın alınan iskeletin Avrupa'da kalacağını belirtti.
  • Son dakika: İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı

    293 ayrı kemikten oluşan "293 Trinity" isimli iskelet, 2008 ve 2013 yılları arasında ABD'nin Montana ve Wyoming'deki kazı alanlarında bulunan üç farklı T-Rex cinsi dinozorun kalıntılarından birleştirilerek oluşturuldu.
  • Son dakika: İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı

    Müzayedeye çıkarılan dinozor iskeletlerinin birçoğu kısmen kalıplardan oluşurken, 293 Trinity'nin yarısından fazlasının gerçek kemik olduğu aktarıldı.
  • Son dakika: İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı
  • Son dakika: İsviçre'de açık artırmaya çıkarılan T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı

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