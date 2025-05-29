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        Haberler Dünya İsviçre'de buzul çökmesi sonucu bir köy heyelan altında kaldı | Dış Haberler

        İsviçre'de buzul çökmesi sonucu bir köy heyelan altında kaldı

        İsviçre'de Alp Dağların'dan kopan buzul parçası heyelana sebep oldu, bir köy heyelan altında kaldı. Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:06
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        İsviçre'de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçası heyelana sebep oldu, Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan Blatten adlı köy, heyelan altında kaldı.

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        Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

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        "KÖYÜMÜZÜ KAYBETTİK"

        Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" dedi.

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        200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs'ta tedbir amaçlı tahliye edildiği açıklandı. 

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        Köy, binlerce ton çamur ve buzun altında kaldı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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