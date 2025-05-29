İsviçre'de buzul çökmesi sonucu bir köy heyelan altında kaldı
İsviçre'de Alp Dağların'dan kopan buzul parçası heyelana sebep oldu, bir köy heyelan altında kaldı. Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.
İsviçre'de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçası heyelana sebep oldu, Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan Blatten adlı köy, heyelan altında kaldı.
Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.
"KÖYÜMÜZÜ KAYBETTİK"
Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" dedi.
200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs'ta tedbir amaçlı tahliye edildiği açıklandı.
Köy, binlerce ton çamur ve buzun altında kaldı.