Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya İsviçre Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İsviçre Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Saat Farkı Nedir?
ABONE OL

İsviçre nerede, hangi kıtada yer alır? İsviçre başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Avrupa’nın en dağlık ülkesi olmasıyla bilinen ve denize kıyısı olmayan bir ülke olan İsviçre, dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. 20 tanesi egemen 6’sı ise yarım olmak üzere toplam da 26 kantondan meydana gelen İsviçre; dil ve kültür olarak da 4 farklı bölgeye ayrılmaktadır. İnsan hayatı ve sağlığını korumak için kurulmuş olan Kızılhaç’ın doğduğu ülke olan İsviçre, aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin ikinci büyük merkezine de ev sahipliği yapmaktadır. Peki, İsviçre başkenti neresidir? İsviçre hangi kıtada yer almaktadır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

İsviçre Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İsviçre Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Saat Farkı Nedir?
HABERTURK.COM

Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romansça olmak üzere 4 ayrı dilin resmi dil olarak kullanıldığı İsviçre, kültürel açıdan oldukça zengin bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Peki, İsviçre başkenti neresidir? İsviçre nüfusu kimlerden meydana gelmektedir r? İşte, tüm detaylar…

İsviçre Nerede?

İsviçre hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Avrupa kıtası olacaktır. Batı, Güney ve Orta Avrupa’nın tam kesişme noktasında yer alan İsviçre; Alpler ile Jura Dağları arasında yer alır ve kuzeyde Almanya, doğuda Avusturya ve Lihtenştayn, güneyde İtalya, batıda ise Fransa ile komşudur. Avrupa’nın en dağlık ülkesi olması sebebiyle nüfusun çoğunluğunun yaylarda da ve şehir merkezlerinde yaşadığı İsviçre, 1815 yılından bugüne herhangi bir savaşa dahil olmaması ile de dikkat çekmektedir.

Uzun yıllar boyunca silahlı tarafsızlık ilkesi etrafında bir dış politika yürüten İsviçre; NATO ve Avrupa Birliği gibi uluslararası organizasyonlara üye de değildir. Birleşmiş Milletlerin ev sahiplerinden olmasına rağmen, uzun yıllar bu organizasyonun da üyesi olmayan İsviçre, ilk kez 2002 tarihinde BM’ye üye olmuştur.

İsviçre Başkenti

26 kantonun bir araya gelmesiyle kurulmuş bir federal cumhuriyet olan İsviçre’nin başkenti Bern’dir. İsviçre’nin beşinci büyük kenti olan ve yoğun olarak Almancanın konuşulduğu Bern; aynı zamanda Bern kantonunun da resmi başkentidir. Tarihi çok eskilere dayanması ve Orta Çağ’dan günümüze kadar ulaşan mimari öğeleri ile Bern; UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Listesi’nde de yer almaktadır.

İsviçre Nüfusu

Yapılan projeksiyonlara göre 2023 yılında İsviçre’nin nüfusunun 9 milyonu aşacağı öngörülmektedir. Oldukça yüksek ve dağlık bir ülke olan İsviçre’de, nüfusun büyük bir çoğunluğu yaylalarda ya da şehirlerin merkezlerinde yaşamaktadırlar. Başkent Bern’in haricinde Zürih, Cenevre ve Basel nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı şehirlerin başını çekmektedir.

Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romansça dillerinin resmi dil olarak kabul edildiği İsviçre’de nüfusun yaklaşık %50’si Hristiyanlığın Katolik mezhebine, %48’i ise Protestan mezhebine mensuptur. Ülkenin ciddi göç alan bir ülke olması sebebiyle, İsviçre’de bu iki ana mezhep dışında Ortodoks Hristiyan ve Müslüman nüfusa rastlamak da mümkündür.

İsviçre Para Birimi

İsviçre’nin resmi para birimi İsviçre frangıdır. Kökleri 1300’lerde basılan sikkelerin üzerinde yer alan Francorum Rex (Frankların Kralı) yazısına dayanan frank; birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İsviçre’nin de resmi para birimi haline gelmiştir.

Bir dönem için Avrupa’nın en çok kullanılan para birimlerinden bir tanesi olan frank, Avrupa Birliği ülkelerinin Euro’ya geçmesinin ardından sadece İsviçre’de resmi para birimi olarak kullanılmaya devam etmektedir.

İsviçre Bayrağı Anlamı

Resmi olarak 1847 yılında kabul edildikten sonra ülkenin resmi bayrağı olan İsviçre bayrağı; kare şeklinde olup, kırmızı bir zemin üzerinde yer alan beyaz haçtan meydana gelmektedir. Bir bayrak olarak barışın ve tarafsızlığı sembolize eden İsviçre bayrağı, ortasında yer alan beyaz haç ile de Hristiyanlığı simgelemektedir.

İsviçre Şehirleri

26 kantondan meydana gelen İsviçre’de toplam 143 adet şehir bulunmaktadır. Bu 143 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • Bern
  • Zürih
  • Cenevre
  • Basel
  • Lozan
  • Montrö

İsviçre Türkiye Saat Farkı

İsviçre ile Türkiye arasında bir saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati İsviçre’den 1 saat ileridedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sudan'da ateşkesin sona ermesiyle ordu ile HDK arasındaki çatışmalar şiddetlendi
DÜNYA Sudan'da çatışmalar şiddetlendi
İsveç Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İsveç Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Saat Farkı Nedir?
DÜNYA İsveç nerede, hangi kıtada yer alır?
İspanya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İspanya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Saat Farkı Nedir?
DÜNYA İspanya nerede, hangi kıtada yer alır?
Litvanya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Litvanya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Litvanya nerede, hangi kıtada yer alır?
Letonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Letonya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Letonya nerede, hangi kıtada yer alır?
Kuzey Makedonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kuzey Makedonya Başkenti, Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Kuzey Makedonya nerede, hangi kıtada yer alır?
Kazakistan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kazakistan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Kazakistan nerede, hangi kıtada yer alır?
Karadağ Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Karadağ Başkenti, Bayrağı, Nüfusu ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA Karadağ nerede, hangi kıtada yer alır?
İzlanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İzlanda Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA İzlanda nerede, hangi kıtada yer alır?
İtalya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İtalya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
DÜNYA İtalya nerede, hangi kıtada yer alır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.