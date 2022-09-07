İt Dirseği Nedir, Neden Çıkar ve Nasıl Geçer? Gözde İt Dirseğine Ne İyi Gelir?

İt dirseği nedir, neden çıkar ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

İt dirseği son zamanlarda oldukça yaygın olarak görülen bir durumdur. Çoğu zaman rahatsız edici olabilir. Bu sebeple de it dirseği nedir, neden çıkar ve nasıl geçer bilinmesi gerekir. En çok merak edilen ise gözde it dirseğine ne iyi gelir? Sorusu oluyor. Şimdi bu soruların cevaplarını öğrenmek için hemen okumaya başlayabilirsiniz.

İt Dirseği Nedir?

Öncelikle it dirseğinin ne olduğunu ilk kez duyanlar için açıklayalım: Halk arasında bazen arpacık olarak da adlandırılan ama ondan biraz daha farklı olan it dirseği genelde göz çevrelerinde çıkar. Şişlik şeklinde görülen bir rahatsızlıktır. Özellikle de üst ya da alt göz kapaklarında oluşur.

İt dirseği, alt ve üst göz kapaklarındaki yağ bezelerinin tıkanması sebebiyle ortaya çıkar ve bazen göz kapaklarının kapanmasına neden olur. Bu yüzden de hemen çözümünün bulunması gerekir.

İt Dirseği Neden Çıkar ve Nasıl Geçer?

İt dirseği nedir öğrendikten sonra ortaya çıkaran sebeplere de bir bakmamız gerekir. İt dirseğinin çıkmasında bazı faktörler etkilidir. Şimdi hep birlikte bu sebeplere bir bakalım:

Mikroplar Göz hijyeninin eksik olması Stres Yağ bezelerinin tıkanması Yorgunluk

İşte bu sebeplerden herhangi biri göz çevrenizde it dirseği çıkmasına neden olabilir. Eğer nedenini biliyorsanız çözümünü uygularken de onu göz önünde bulundurabilirsiniz.

İt dirseği nasıl geçer dediğimizde de aşağı sıraladığımız yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Patates keserek göze uygulayabilirsiniz Sıcak kompres Papatya çayı ile göze pansuman Stresten uzak durmalısınız Yorgunsanız kendinizi dinlendirmelisiniz Gözlerinize önem vermelisiniz ve hijyenine dikkat etmelisiniz Poşet çayı demleyerek it dirseğinin olduğu yere koyarak bekleyebilirsiniz.

Bu yöntemleri düzgün bir şekilde uygularsanız it dirseğinin geçmeye başladığını fark edeceksiniz.

Gözde İt Dirseğine Ne İyi Gelir?

O halde gözde it dirseği nasıl geçer? Aslında bunu cevaplamadan önce it dirseği ne zaman geçer sorusunun cevabını sizlere aktaralım. İt dirseği normal şartlarda, ciddi bir sorun sebebiyle oluşmamışsa bir hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Ama uygulayacağınız bu yöntemlerle daha kısa sürede yok olabilir. Yine de geçmiyorsa ve ağrı yapıyorsa, göz kapaklarınızı kapatacak kadar büyüdüyse hemen doktora görünmeniz faydalı olacaktır.

Gözde it dirseğine ne iyi gelir, sizlerle paylaştık. Biraz daha detaylandıracak olursa şunu söyleyebiliriz: Vücudunuzu stresten ve yorgunluktan uzak tutarak başlayabilirsiniz. Vitamin almaya çalışın. İt dirseğinin olduğu bölgeyi sıkmayın ya da patlatmayın. Sıcak kompres ya da çayla pansuman yapmak bu süreci hızlandıracaktır.

İt dirseği stresten olur mu dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, aslında başlıca sebepleri stres ve yorgunluktur.

İt Dirseği Tekrarlar mı?

Evet tekrarlayabilir. Bu çözümler tamamen kalıcı değildir. Bir süre sonra benzer durumlarla karşılaşırsanız mutlaka tekrarlayacaktır. Yine aynı yöntemleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Ama bu tekrarlama olayı çok sık yaşanmaya başladıysa kesinlikle soluğu bir aile hekiminde ya da doktorda almalısınız. Bu sayede önleminizi erkenden alabilirsiniz. İt dirseği çıktığı zaman ciddi bir yuvarlak, şişlik, kızarıklık, ağrı, gözde batma ve yanma, ışığa hassasiyet ve uyanırken gözleri açmada sıkıntılar yaşarsınız. Bu durumlar it dirseğinin belirtileridir. O yüzden bu duruma hemen son vermeye çalışın ki ilerde sizi zor duruma sokmasın.