Göz Kanlanması Neden Olur, Nasıl Geçer? Göz Kanlanmasına Ne İyi Gelir?

Göz kanlanması neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Bu sebeplerden dolayı da göz kanlanması neden olur, nasıl geçer? Göz kanlanmasına ne iyi gelir? Bunları araştırdık ve sizlerle paylaşacağız. Daha sonrasında bu durumla karşılaştığınız zaman ne yapmanız gerektiğini biliyor olacaksınız. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçelim ve hep birlikte öğrenelim.

Göz Kanlanması Neden Olur?

Bu durumu yaşayanlar en çok göz kanlanmasının neden olacağını merak ediyor. İşte sizlere bunun sebeplerini sıralıyoruz:

Güneş çarpması

Ekranlara çok fazla bakmak

Uykusuzluk

Göz hijyenine dikkat etmemek

Yanlış ışık seçimleri

Alerjik reaksiyonlar

Lens kullanıyorsanız lensten kaynaklı sorunlar

Gözde tahriş olması

Herhangi bir kimyasalın gözle temas etmesi

Çok uzun süre kirli ve tozlu ortamda bulunma

Göz tansiyonu

Tiroit hastalıklar

Yüksek tansiyon

Göz kuruluğu

Kirpik diplerinde iltihaplanmanın yaşanması..

Gördüğünüz gibi aslında göz kanlanmasına sebep olabilecek çok fazla etken bulunuyor. Mutlaka bunlardan birini ya da birkaçını yaşamış olmanız gerekiyor ki gözlerinizde kanlanma olsun. Ama merak etmeyin şimdi sizlere bu durumdan nasıl hızlı bir şekilde kurtulacağınızı da aktaracağız.

Göz Kanlanması Nasıl Geçer?

Tedavisini yapmak için sebebini biliyor olmanız gerekiyor. Eğer dış etkenlerden kaynaklı bir sorununuz varsa önereceğimiz çözümleri uygulayabilirsiniz. Ama sağlık sorununa bağlı olarak gelişen bir göz kanlanması varsa o zaman mutlaka bir doktora görünmeniz gerekecek.

Ama şimdi göz kanlanmasını geçirmenize yardımcı olacak yöntemleri sizlere aktaralım. İşte göz kanlanması evde nasıl geçer?

Gözlerinizi bol bol dinlendirmeniz gerekiyor.

Eğer çok fazla ekrana bakıyorsanız mavi filtreli gözlükler kullanmalısınız.

Güneşli ya da rüzgarlı havalar da kanlanma yapar. Bu gibi durumlara önlem amaçlı güneş gözlüğü tercih edebilirsiniz.

Gözünüzü aralıklarla ılık suyla yıkayabilirsiniz.

Yanlış ışıktan kaynaklanıyorsa gözünüzü yormayacak ışıklar alabilirsiniz.

Havuç kullanabilirsiniz. Havuç dilimlerini haşlayın ve gözünüzde bekletin. Günde 3 kere uygulamanız yeterli olacaktır.

Antioksidan bir özelliği olan salatalığı da tercih edebilirsiniz. İnce dilimleri gözünüze koyun ve bekleyin.

Demlenmiş çay da göze iyi gelir. Çay poşetini tercih edebilirsiniz. 10 dakika kadar bekletin. Sonrasında gözlerinize yerleştirin. Oluşan kanlanmanın yok olduğunu göreceksiniz.

Patates kullanabilirsiniz. Çok fazla kullandığınızda gözü tahriş eder bu yüzden çok kısa bir süre uygulamanız yeterli olacaktır.

Göz Kanlanması Tehlikeli mi? Kaç Günde Geçer?

Göz kanlanması kaç günde geçer dediğimizde aslında 2 ya da 3 gün bile sürmemesi gerekir. Eğer uzun sürüyorsa mutlaka doktora gitmeniz gerekir. Eğer göz nezlesi yaşıyorsanız bundan dolayı oluşan kanlanma 5 ya da 6 gün sürebilir ama diğer etkenlere bağlı bir göz kanlanmasıysa hemen geçmesi gerekir.

Doktorunuz size göz damlası verebilir. Bu damlayı düzenli olarak kullandığınızda da kanlanmanın gittiğini göreceksiniz. Tabi bir de göz kanlanması tehlikeli mi diye merak da ediliyor. Aslında sık sık göz kanlanması ya da batması yaşıyorsanız kornea ülseri denilen bir rahatsızlığınız olabilir. Kornea tabakasında iltihap vardır ve hemen tedavisi edilmesi gerekir. Buna ek olarak kanlanma tiroit hastalığının da bir belirtisi olabilir. Aynı şekilde yüksek tansiyonlarda da bu belirtiyi görebilirsiniz.

Bunlara dikkat ederseniz ve düzenli olarak detaylı göz taramasından geçerseniz, herhangi bir riskin de önüne geçebilirsiniz.