Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol İtalya: 88 - ABD: 129 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        İtalya: 88 - ABD: 129 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde İtalya'yı 129-88 mağlup eden ABD, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 23:15 Güncelleme: 07.07.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        U17 Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD, Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde İtalya'yı 129-88 yenerek şampiyon oldu.

        McCoy'un basketiyle final karşılaşmasına başlayan ABD, ilk dakikalarda peş peşe 8-0 ve 13-0'lık serilerle üstünlüğü ele geçirdi. Pota altını etkili kullanan ABD, Cameron Boozer ve Dybantsa ikilisiyle etkili olduğu bölümü 32-19 önde bitirdi.

        İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren ABD, 10-0'lık seriyle başladığı bu bölümde birçok hücumdan üst üste sayı kaydederek döndü. 12. dakikada 20 sayılık farka (39-19) ulaşan ABD, dış atışlardan da rahat skor üreterek, ilk yarıyı 73-36 galip tamamladı.

        Etkili savunmasıyla birlikte İtalya'yı dış atışlara yönlendiren ABD, rakibinin hücumlardan skor bulamadan döndüğü bölümleri iyi değerlendirdi. Zaman zaman farkı 39 sayıya kadar yükselten ABD, Toombs'un basketiyle üç haneli sayılara ulaştı ve üçüncü çeyreği 100-63 üstünlükle noktaladı.

        REKLAM

        Aradaki farka rağmen savunma disiplinini bozmayan ABD, pota altından ürettiği sayılarla farkı daha da açtı ve karşılaşmayı 129-88 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

        KUPA TÖRENİ YAPILDI

        Final maçının ardından kupa ve ödül töreni yapıldı.

        FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, dünya şampiyonluğuna ulaşan ABD'ye kupasını ve altın madalyasını verirken, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonayı ikinci noktalayan İtalya'nın madalyalarını taktı.

        TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok ise dünya üçüncüsü olan Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın bronz madalyasını verdi.

        Şampiyonanın MVP'si ABD'den Cameron Boozer olurken, Türkiye'den Kaan Onat da en iyi beşe seçildi.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Ariadna Chueca (İspanya), Alan Dos Santos (Brezilya)

        İtalya: Perez 18, Mathis 18, Nistrio 2, Lonati 20, Garavaglia 12, Suigo 9, Accorsi 3, Ceccato 6, Angeletti, Hassan, Granai, Carnavale,

        REKLAM

        ABD: Peat 26, Dybantsa 14, Mandaquit, Cameron Boozer 24, McCoy 13, Cayden Boozer 2, Holt 6, Smith 5, Haralson 8, Cenac 8, Stokes 17, Toombs 6

        1. Periyot: 19-32

        Devre: 36-73

        3. Periyot: 63-100

        4. Periyot: 88-129

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada
        Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi