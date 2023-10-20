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        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni 10 yıldır birlikte olduğu partnerinden ayrıldı

        İtalya Başbakanı Meloni 10 yıldır birlikte olduğu partnerinden ayrıldı

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, cinsiyetçi açıklamalarıyla eleştirilen partneri Andrea Giambruno'dan ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 20.10.2023 - 14:48 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:48
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        İtalyan Başbakan partnerinden ayrıldı
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        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, birlikte yaşadığı ve çocuğunun babası olan partneri Andrea Giambruno'dan ayrıldı. Meloni'nin bu kararı, son zamanlarda cinsiyetçi açıklamalarda bulunan Giambrono'nun kamera arkası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte aldığı iddia edildi.

        Ortaya çıkan görüntülerde, Giambruno stüdyodaki bir kadın gazeteciyi sözlü bir şekilde taciz ettiği görüldü.

        Meloni ayrılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        "Andrea Giambruno ile yaklaşık on yıl süren ilişkim burada sona eriyor. Birlikte geçirdiğimiz harika yıllar, yaşadığımız zorluklar ve bana hayatımdaki en önemli şeyi, kızımız Ginevra'yı verdiği için ona teşekkür ediyorum.

        Yollarımız ayrılalı çok oldu ve artık resmileştirme zamanı geldi. Dostluğumuzu savunacağım ve ne pahasına olursa olsun, annesini seven ve babasını benim sevemediğim gibi seven yedi yaşındaki bir kızı savunacağım. Bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok.

        Not: Beni evimde vurarak zayıflatmayı umanlar bilmelidir ki, damla taşı ne kadar delmeyi umarsa umsun, taş taş olarak kalır ve damla sadece sudur."

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Giorgia Meloni
        #italya
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