Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni'den ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin: Ne onaylıyorum ne de kınıyorum | Dış Haberler

        İtalya Başbakanı Meloni'den ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin: Ne onaylıyorum ne de kınıyorum

        İtalya Başbakanı Meloni, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına "sessiz" kaldığı ilişkilerine yönelik soruyu "Tam olarak sessiz bir insan olmadığım için, (saldırıları) ne onaylıyorum ne de kınıyorum. Çünkü kategorik bir tutum almak için gerekli unsurlara nesnel olarak sahip değilim" sözleriyle yanıtladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Saldırıları ne onaylıyorum ne de kınıyorum"

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınamak ya da onaylamak için gerekli bilgilere sahip olmadığını kaydetti.

        Meloni, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan ve Tahran yönetiminin misillemeler yaptığı Orta Doğu'daki krize ilişkin dün gece Mediaset kanalına röportaj verdi.

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları karşısında "sessiz" kaldığına ilişkin eleştirilere yönelik soruyu Meloni, "Tam olarak sessiz bir insan olmadığım için, (saldırıları) ne onaylıyorum ne de kınıyorum. Çünkü kategorik bir tutum almak için gerekli unsurlara nesnel olarak sahip değilim, Avrupa'da da neredeyse hiç kimse bu bilgilere sahip değil. Zaten İspanya Başbakanı dışında kimse bu girişimi kınamadı, aynı şekilde kimse de çatışmaya katılmıyor." diye yanıtladı.

        REKLAM

        ABD ve İsrail'in, saldırılarının, İran nükleer meselesinde anlaşmaya varılamamasının bir sonucu olduğunu ifade ettiğini aktaran Meloni, İtalya'nın çatışmaya girme ve taraf olma gibi bir niyetinin bulunmadığını da yineledi.

        Giorgia Meloni, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, 5 Mart'ta "ABD ve İsrail'in, uluslararası hukukun dışında hareket ettiği" şeklindeki görüşlerinin sorulması üzerine, bu görüşe katıldığını belirterek, "Uluslararası hukuk kurallarının nesnel olarak çöktüğü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'na atıfta bulunan Meloni, şöyle devam etti:

        "Bence bu olayla birlikte çökmedi, birçok emsal var, ancak durum kesinlikle büyük bir kaos. Uluslararası hukuk krizi, özellikle Ukrayna'nın işgaliyle birlikte, yapısal bir hal aldı, çünkü uluslararası hukuku kim uygulayacak? Teoride Birleşmiş Milletler (BM), ancak 4 yıl önce komşusunu ilhak etme girişiminde bulunan bir BM Güvenlik Konseyi üyesi gibi bir anormalliğimiz var."

        Meloni, Orta Doğu'daki krizin benzin ve gıda ürünlerinde haksız fiyat artışlarına yol açıp açmadığını denetlemek için kullanılan bir izleme mekanizması kurduklarını da söyledi.

        Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, dün Corriere della Sera gazetesine verdiği kısa demeçte, Meloni'nin "her zaman yardım etmeye çalıştığını" vurgulayarak, "Mükemmel bir lider ve benim arkadaşım." ifadesini kullanmıştı.

        Başbakan Meloni'nin, 11 Mart Çarşamba günü, parlamentoya Orta Doğu'daki krize dair bilgi vermesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTCye konuşlandırıldı

        Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTCye konuşlandırıldığı bildirildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları