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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İtalya'da Baykar ve Leonardo ortaklığı teati edildi - İş-Yaşam Haberleri

        İtalya'da Baykar ve Leonardo ortaklığı teati edildi

        Baykar ile Dünya'nın sayılı savunma savunma sanayi şirketlerinden biri olan Leonardo arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması, bugün Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle teati edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 00:51 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:51
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        İtalya'da Baykar ve Leonardo ortaklığı teati edildi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni huzurunda gerçekleşen teati töreninde Mart ayında imzalanan İtalya’da ortak insansız hava araçları geliştirme ve üretimi ile yüksek teknoloji alanında iş birliğini öngören anlaşmanın belgeleri resmi olarak değiştirildi. Törende 6 Mart 2025 tarihinde Roma'da imzalanan ve iki şirketin yüksek teknoloji alanındaki kabiliyetlerini birleştirmeyi hedefleyen mutabakat zaptına ilişkin anlaşma belgeleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO’su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani tarafından karşılıklı olarak teslim edildi.

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        AVRUPA PAZARINA AÇILIM

        Geçtiğimiz ay imzalanan ve bugün teati edilen anlaşma, Baykar’ın operasyonel başarısı kanıtlanmış insansız platformları ve yapay zekâ teknolojilerindeki üstünlüğü ile Leonardo’nun görev sistemleri, faydalı yük tasarımı, Avrupa havacılık sertifikasyonları uzmanlığını bir araya getiriyor. Baykar ve Leonardo tarafından kurulacak ortak girişim Avrupa insansız hava aracı pazarındaki fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

        TEKNOLOJİDE STRATEJİK ORTAKLIK

        İki firma arasındaki stratejik iş birliği insansız hava araçlarının yanı sıra elektronik sistemler, faydalı yükler, C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayarlar ve İstihbarat), yapay zeka ve entegre görev sistemleri gibi alanları da kapsıyor. Baykar ve Leonardo çok alanlı ekosistemlerin uyum içinde çalışmasını sağlayarak Avrupa ve uluslararası pazarlarda güçlü bir şekilde yer almayı amaçlıyor. Ortak girişimin, İtalya’da Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina ve Nerviano'daki tesislerde faaliyet göstermesi planlanıyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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