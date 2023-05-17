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İtalya'da sel felaketi can aldı!

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar, seli beraberinde getirdi. İtalyan itfaiyesi 600 kişilik ekibiyle bölgede çalışmalarını sürdürürken, sel sebebiyle en az 3 kişi hayatını kaybetti

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AA / HABERTURK.COM
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!

    İtalya'nın orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sellerde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

     

     
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!

    İtalyan devlet televizyonun haber kanalı Rainews24'ün haberinde, Emilia Romagna bölgesini dünden bu yana ciddi şekilde etkileyen sel felaketinde en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde bulunan 3. kişinin cesedinin Alman bir kadına ait olduğu aktarıldı.

     

     
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!

    Bölgedeki 14 nehir ve derenin yoğun yağış neticesinde taştığı aktarılırken, Faenza, Cesena ve Riccione gibi kentlerde cadde ve sokakların sel sularıyla kaplandığı görüldü.

     

     
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!

    Bölgede iletişimde ciddi aksaklıların kaydedildiği, pek çok yerde de elektrik kesintilerinin yaşandığı ve durumu kritik bazı yerlerde okullarda eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi.

     

     
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!

    Sivil Savunma, selden etkilenen bölgenin çok geniş olduğunu ve kurtarma ekipleri için de riskler barındırdığını belirtti.

     

     
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!

    Bolonya Belediyesi, yayımladığı duyuruyla halktan binalarının üst katlarına çıkmalarını tavsiye ederken, kesinlikle bodrum katı, garaj gibi zemin ve altındaki yerlere inmemelerini istedi.

     

     
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!

    Denizcilik ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Emilia-Romagna bölgesi içinde en az 5 bin kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

     

     
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!

    İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin bugün öğle saatlerinde bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

     

     
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!
  • İtalya'da sel felaketi can aldı!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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