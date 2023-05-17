İtalyan devlet televizyonun haber kanalı Rainews24'ün haberinde, Emilia Romagna bölgesini dünden bu yana ciddi şekilde etkileyen sel felaketinde en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde bulunan 3. kişinin cesedinin Alman bir kadına ait olduğu aktarıldı.